Впервые главного «Оскара» получил фильм не на английском языке

Премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм года" получила южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории "Оскара" награду американской киноакадемии в этой номинации получил фильм не на английском языке.

92-я торжественная церемония вручения премии академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Создатель "Паразитов" Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.

Кроме того, "Паразиты" получили премии в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Фильм уже является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, "Золотого глобуса" и награды Ассоциации кинокритиков США в категории "Лучший зарубежный фильм".

Сюжет "Паразитов" построен вокруг истории о социальном неравенстве, показанном на примере богатой и бедной семей.

В главной номинации "Оскара" – "Лучший фильм года" – в этом году были представлены девять картин: "1917", "Паразиты", "Ирландец", "Однажды в … Голливуде", "Кролик Джоджо", "Брачная история", "Маленькие женщины", "Ford против Ferrari" и "Джокер".

За роль Джокера Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актёр.

Рене Зеллвегер удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди".

Брэд Питт получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Однажды в… Голливуде". Это второй "Оскар" в его карьере - первый он получил в 2014 году как один из продюсеров картины "12 лет рабства".

Лучшим короткометражным фильмом признана картина "Окно напротив". "История игрушек 4" получила "Оскар" как лучший анимационный фильм.

3 "Оскара" получил фильм "1917", по 2 - "Однажды в... Голливуде", "Джокер" и "Форд против Феррари". Полный список победителей - на сайте премии.

Второй год подряд у церемонии не было ведущего. "Оскар" присуждается в 24 номинациях.