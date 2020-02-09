В Карабахе, по предварительным данным, скоропостижно скончался солдат-срочник

По предварительным данным, в одной из воинских частей, расположенных в южном направлении Армии обороны Карабаха, утром 9 февраля скоропостижно скончался военнослужащий Валерий Нельсонович Петросян (2001 г. р., Степанакертский ВК).

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Карабаха.

Согласно сообщению, ведется расследование с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Позже сегодня Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего Армии обороны Карабаха.

«9 февраля 2020 г. в районе 07:45 часов на территории N-ской воинской части Армии обороны без сознания был найден военнослужащий срочной службы, рядовой Валерий Нельсонович Петросян. Он был доставлен в военный госпиталь, где была зафиксирована его смерть.

По факту во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса Республики Армения («Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее за собой серьезные последствия»)», - говорится в сообщении.