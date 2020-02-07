Глава Генштаба ВС: Хорошо делаем, что не публикуем имена наказанных военных

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отказываются назвать имена тех военных, которые были уволены или подвергнуты дисциплинарным взысканиям в связи с инцидентом с гибелью военнослужащего Ваграма Авакяна 30 января.

Когда сегодня в парламенте мы спросили начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенанта Артака Давтяна, почему они не публикуют имена и фамилии этих людей, он ответил кратко: «Хорошо делаем».

«У этих людей есть семьи. А если завтра он подаст заявление в суд о восстановлении? Он не согласен с этим. Во-вторых, тот же заместитель командира по линии морально-психологического обеспечения, который служил, или командир дивизиона… он 15 лет служил, подвергся дисциплинарному взысканию, был демобилизован. Скажем, мы назовем его фамилию, что изменится?» - отметил глава Генштаба ВС.

Только в январе в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха в мирных условиях скончались четыре человека, по официальной информации, двое - в результате самоубийства, один – вследствие несчастного случая и один - вследствие болезни.

Последним трагическим инцидентом в армии в январе стала гибель военнослужащего Ваграма Авакяна, произошедшая 30 января в одной из воинских частей под Степанакертом. По данным Следственного комитета, военнослужащий выстрелил себе в грудь из закрепленного за ним автомата, в результате чего скончался. Родственники 20-летнего солдата утверждают, что он не совершал самоубийства, его убили.

Согласно публикации Auroranews, в этой считающейся «элитной» воинской части служат сыновья ряда высокопоставленных чиновников, в том числе начальника Главного управления контрразведки Службы национальной безопасности (СНБ) Есаи Мкртчяна, командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Карена Абрамяна, еще одного чиновника СНБ Карена Саакяна, которые, так сказать, сформировали «клан», оказывают давление на других солдат и занимаются сбором денег. С целью проверки этой информации прокуратура направила эту публикацию в следственный орган.

На вопрос, не видит ли он коррупционных рисков в том, что сыновья многих высокопоставленных военных служат в одной воинской части, Артак Давтян ответил: «Коррупционных рисков не вижу. А где должны они служить? В любой воинской части, где бы ни служили, называли бы те же имена. Конечно, эта воинская часть элитная, потому что выполняет элитные задачи, своей огневой мощностью и огневой поддержкой… и эта воинская часть в данный момент несет боевое дежурство. В воинской части служат тысячи военнослужащих, скажем, два или три человека связаны с кем-то. Возьмите любую воинскую часть, где служат тысяча военнослужащих, и там двое будут связаны с кем-то».

На замечание, что правозащитники критикуют руководство армии, заявляя, что в этом отношении ситуация не изменилась, Давтян ответил: «Правозащитники или любые критики... это их работа. Но если бы кто-то, пусть даже на уровне командира взвода, служил и сталкивался с этими проблемами, такое бы не сказал. Во-вторых, скажу так: пусть правозащитники помогут нам, пусть придут и скажут, как бы они это сделали. Проблема в следующем: каждый день кто-то либо бросается с моста, либо вешается, либо происходит поножовщина… таково общество».

Касаясь нового вооружения, глава Генштаба ВС сказал: «Относительно ЗРК «ТОР» и истребителей Су-30, они есть. Также ведутся переговоры об очередной партии Су-30. Что касается других вооружений, то основная направленность - это современные противотанковые средства, средства разведки, радиоэлектронной борьбы. Мы в основном работаем в этом направлении, чтобы выйти на новые качественные показатели».