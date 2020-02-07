Иоаннисян надеется, что содержательные конституционные изменения по-прежнему остаются актуальными 

В Министерстве юстиции Радио Азатутюн сообщили, что конституционные изменения предусмотрены стратегией судебно-правовых реформ, поэтому никакого отклонения от процесса нет.

Это, по сути, означает, что если после вчерашнего решения Национального собрания президент подпишет указ о назначении референдума, получится, что будут проведены два референдума.

По словам кандидата в члены специализированной комиссии по конституционным реформам, представителя общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниела Иоаннисяна, предстоящий референдум будет о снятии с должности большинства судей Конституционного суда, между тем, комиссия должна предложить более глубинные реформы.

«Мне кажется, что у нас будет один референдум через два месяца, а срок следующего референдума я указать затрудняюсь, но он будет примерно через год», - сказал он.

В беседе с Радио Азатутюн Иоаннисян отметил, что медлительность властей в вопросе реформ действительно дорого обходится обществу и государственному бюджету. Но, по его словам, это не означает, что вопрос конституционных изменений должен быть вытеснен на второй план только потому, что создавшийся вокруг Конституционного суда кризис может быть решен принятым в парламенте решением о референдуме.

«Для меня будет большим разочарованием, если выяснится, что комиссия по конституционным реформам была предназначена только для смены состава Конституционного суда. Когда я был командирован от «Объединения информированных граждан» в эту комиссию, в повестке дня не было вопроса об изменении состава какого-либо органа. Мы намерены работать над содержательными изменениями в Конституцию, и я надеюсь, что это по-прежнему остается актуальным», - сказал он.

Представитель оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») в комиссии Тарон Симонян сказал, что они пребывют в недоумении, инициированный парламентом предстоящий референдум не улучшит судебную систему, а то видение, которое было у их команды при выдвижении кандидата в члены комиссии по конституционным реформам, возможно реализовать только путем референдума.

«Если мы согласимся с логикой наших коллег из правящей фракции, то будем иметь не два, а 12 референдумов. Потому что, если они продолжат эту практику, они должны, фактически, для каждой статьи проводить референдум, что недопустимо. Для нас первостепенными были два вопроса: первый - сделать парламентскую форму правления эффективной и отказаться от суперпремьерской системы, и второй - повысить эффективность судебной системы и системы правосудия. Мы не можем удовлетвориться решением этой маленькой проблемы и сказать, что конституционные изменения 2015 года очень хорошие и мы будем наслаждаться тем наследием, которое оставил Серж Саргсян», - сказал Тарон Симонян.

Министр юстиции Рустам Бадасян ранее заявил, что предложенные комиссией изменения будут вынесены на референдум, и выразил надежду, что его станет возможно провести до конца года.

Вице-спикер парламента Ален Симонян не видит проблемы в том, чтобы за один год провести два референдума, считая это проявлением прямой демократии. «Я не исключаю, что мы каждый год можем проводить 2-3 референдума, если в этом будет необходимость, если возникнут такие вопросы. Это лучшее, что может быть», - уверен он.

Состав специализированной комиссии по конституционным реформам, созданной решением премьер-министра от 30 декабря, премьер-министр еще должен утвердить, чего он пока не сделал.

Министерство юстиции уже опубликовало имена двух кандидатов в члены комиссии в качестве представителей от НПО и шести кандидатов в качестве ученых-юристов.

Ученый-юрист Арсен Тавадян отметил, что на референдум будет вынесен частный вопрос, это не должно отвлечь их от повестки конституционных реформ. «Нынешняя редакция Конституции зачастую не соответствует той ситуации, в которой мы сейчас живем. И, во-вторых, Конституция не направлена на решение вопросов, которые, на мой взгляд, необходимы для становления нашей страны», - сказал он.

Специализированная комиссия по конституционным реформам будет состоять из 15 основных членов, по должности в нее будут включены министр юстиции, представитель Армении в Европейском суде по правам человека, омбудсмен, а также один член от Общего собрания судей. В состав войдут также шесть ученых-юристов, два представителя общественных организаций, по одному представителю от каждой парламентской фракции.