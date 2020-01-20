Известны представители фракций НС в комиссии по конституционным изменениям

Фракции Национального собрания представили Министерству юстиции своих представителей в составе специализированной комиссии по конституционным изменениям.

Правящую фракцию «Мой шаг» в комиссии будет представлять председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, оппозиционную фракцию «Процветающая Армения» (ППА) - Геворк Петросян, а оппозиционную фракцию «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») – Тарон Симонян.

В комиссию по конкурсной процедуре будут включены также шесть ученых-юристов и два представителя от общественных организаций.

Заместитель министра юстиции Рафик Григорян сообщил Радио Азатутюн, что конечным сроком принятия заявок является 23 января.

По словам руководителя фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, в данный момент необходимости в изменении системы правления она не видит, но окончательно решать это будет комиссия.

В ответ на вопрос о том, в результате этих изменений освободится ли Никол Пашинян от «суперпремьерского костюма», Макунц заверила, что того суперпремьерства, о котором говорил Пашинян, еще будучи оппозиционером, больше нет.

В ППА только после обсуждения сообщат, с какой повесткой будут участвовать в работах специализированной комиссии.

Депутат фракции «Лусавор Айастан» Тарон Симонян отмечает, что для них принципиальным подходом является определение инструментария, соответствующего парламентской модели правления, «чтобы в парламентской республике была невозможна сверхконцентрация власти в руках исполнительной власти».

Симонян не видит кризиса в Конституционном суде, поэтому и не может сказать, нацелено ли инициирование этих изменений на решение этого кризиса. Он отметил, что если власти выступят с инициативой, которая будет направлена против конкретных лиц, они однозначно выступят против.

Гагик Царукян не уточнил, какой будет позиция его фракции, если власти решат путем конституционных изменений решить также ситуацию, сложившуюся вокруг Конституционного суда.

«Если Грайр Товмасян совершил какое-то преступление, нет проблем, пусть предъявят ему обвинение, накажут человека в рамках закона, но не по чьей-то прихоти», - заявил он.

Отметим, что ранее председатель Национального собрания Арарат Мирзоян, хотя и опроверг версию о том, что конституционные изменения инициированы именно с целью устранения Грайра Товмаяна с должности председателя Конституционного суда, но также сказал, что сам был одним из тех, кто видел решение проблемы путем конституционных изменений.

Работы комиссии начнутся после того, как министр юстиции представит премьер-министру на утверждение проект решения о составе комиссии. Комиссия определит концепцию, после чего состоятся общественные обсуждения.

Пока неясно, кто станет председателем комиссии. Из 15 членов комиссии по должности в нее включены лишь министр юстиции, представитель Армении в Европейском суде по правам человека и защитник прав человека (омбудсмен). Председатель Конституционного суда не включен в состав комиссии. От судебной системы будет представлено лицо, уполномоченное от Общего собрания судей.