Референдум может быть проведен не позднее второй декады апреля

В Национальном собрании сегодня Радио Азатутюн сообщили, что спикер парламента пока не направил президенту республики вчерашнее решение НС о вынесении проекта поправок в Конституцию на всенародный референдум.

Согласно регламенту НС, Арарат Мирзоян должен направить вчерашнее решение Армену Саркисяну в течение одной недели. Президент после его получения в трехдневный срок назначает референдум. В парламенте заверили, что «в установленный срок решение будет направлено».

В отличие от законов, в случае решения, принятого Национальным собранием о вынесении проекта на референдум, Конституция не предусматривает процедуры его подписания президентом или обращения в Конституционный суд для определения его соответствия Основному закону.

Получив решение Национального собрания, президент в течение трех дней назначает референдум. А голосование проводится не ранее, чем через пятьдесят и не позднее, чем через шестьдесят пять дней после назначения референдума. Проще говоря, референдум может быть проведен не раньше конца марта и не позднее второй декады апреля.

Поставленный на референдум вопрос считается принятым, если за него проголосовало больше половины участников голосования, но не менее одной четверти граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Последняя информация о числе избирателей была опубликована накануне парламентских выборов 2018 года. По данным паспортно-визового управления полиции, число избирателей в Армении составляет 2 млн 574 тыс. 916 человек. Это, конечно, приблизительное число, но если вопрос прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и еще шести членов КС будет поставлен на референдум, он будет считаться принятым, если за него проголосуют примерно 644 тыс. избирателей.