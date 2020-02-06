Секретарь Совбеза: Решение имеющихся в армии проблем находится в повестке дня премьер-министра

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян сегодня после заседания правительства в беседе с журналистами заверил, что решение имеющихся в армии проблем находится в повестке дня премьер-министра и принимаемые решения вскоре станут более заметными.

Только в январе в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха в мирных условиях скончались четыре человека, по официальной информации, двое - в результате самоубийства, один – вследствие несчастного случая и один - вследствие болезни.

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с 2010 года по январь этого года в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха погибли 643 человека, однако от выстрела противника (включая апрельскую войну 2016 года) - 249 человек, остальные 394 человека погибли в мирных условиях в результате самоубийств, несчастных случаев, вследствие болезней и др. То есть, согласно этим данным, за последние десять лет в армянских вооруженных силах от выстрела противника погибли в 1,5 раза меньше солдат, чем в мирных условиях.

«Было сделано много шагов, которые заметны, но есть места, где мы еще не достигли успеха. Борьба с криминальной культурой также преследует цель содействовать реформам в армии, потому что наши исследования показали, что часть проблем в армии невозможно решить путем реформирования армии», - сказал Григорян.

Последним трагическим инцидентом в армии стала гибель военнослужащего Ваграма Авакяна, произошедшая 30 января в одной из воинских частей под Степанакертом. По данным Следственного комитета, военнослужащий выстрелил себе в грудь из закрепленного за ним автомата, в результате чего скончался. Родственники 20-летнего солдата утверждают, что он не совершал самоубийства, его убили.

Согласно публикации Auroranews, в этой считающейся «элитной» воинской части служат сыновья ряда высокопоставленных чиновников, в том числе начальника Главного управления контрразведки Службы национальной безопасности (СНБ) Есаи Мкртчяна, командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Карена Абрамяна, еще одного чиновника СНБ Карена Саакяна, которые, так сказать, сформировали «клан», оказывают давление на других солдат и занимаются сбором денег. С целью проверки этой информации прокуратура направила эту публикацию в следственный орган.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отказался комментировать эту информацию.

В связи с этим сегодня мы обратились к секретарю Совета безопасности. На вопрос, не видит ли он коррупционных рисков и тревожного обстоятельства в том, что сыновья многих высокопоставленных чиновников служат в одной и той же воинской части, Армен Григорян ответил: «Мы идем по пути нахождения решений. Я убежден, что эти решения вскоре станут более заметными. Я могу однозначно сказать, что решение всех этих вопросов находится в нашей повестке дня и в повестке дня премьер-министра».

Сегодня сообщение распространила Армия обороны Нагорного Карабаха. Согласно сообщению, по результатам служебного расследования в связи с инцидентом 30 января принято решение о демобилизации из рядов ВС нескольких старших офицеров, в том числе заместителя командира воинской части по линии морально-психологического обеспечения и командира дивизиона, строгим дисциплинарным взысканиям подверглись командир воинской части и его заместители, а в отношении некоторых должностных лиц было применено понижение в должности.

Руководитель пресс-службы Армии обороны НК Сенор Асратян в телефонной беседе с Радио Азатутюн сказал, что окончательная информация размещена на их сайте.

На вопрос, почему они не указывают имен, Асратян ответил: «Исходя из требований военной тайны».

По словам правозащитницы Жанны Алексанян, после бархатной революции она не заметила изменений в сторону уменьшения числа убийств, самоубийств и других несчастных случаев в армии.

«Ни премьер-министр, ни министр обороны не говорили о превентивных мерах, и общественность не слышала ни слова о том, какие реформы будут проведены в армии, что изменится, что будет сделано, чтобы отныне случаи смерти были исключены, сократились. И это меня очень удивляет. Это должно было быть первостепенной задачей самого премьер-министра как Верховного главнокомандующего. Право на жизнь - самое ценное для человека, и мы должны начать именно с этого», - сказала Алексанян.