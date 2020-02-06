«Мой шаг» намерен вынести вопрос о прекращении полномочий председателя и еще шести членов КС на референдум

Вопрос прекращения полномочий председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна и еще шести членов КС правящая фракция «Мой шаг» намерена вынести на референдум.

«Фракция «Мой шаг» не примет в первом чтении данный проект и, в соответствии с 3-м пунктом 202-й статьи Конституции и данными Национальному собранию полномочиями, предложит поставить на голосование решение о вынесении этого проекта на всенародный референдум. Это применение прямой демократии. Как мы сказали, мы верим нашему народу, и нам есть что сказать и что услышать от нашего народа», - с трибуны парламента заявил основной докладчик по проекту Ваагн Овакимян.

В повестке дня стартовавшего после полудня внеочередного заседания парламента находится предложение правящих депутатов о том, чтобы посредством конституционных изменений прекратить полномочия председателя и членов КС, избранных до 9 апреля 2018 года, когда полностью вступили в силу принятые в 2015 году конституционные изменения. Проект не затрагивает лишь в двух действующих судей КС - Армана Диланяна и Ваге Григоряна, так как они были избраны уже после этой даты.

Ваагн Овакимян не уточнил, будет ли проект изменений в Конституцию до принятия решения о референдуме направлен в Конституционный суд для выяснения его соответствия Конституции.

Представитель правящей силы, обосновывая свое предложение, сказал, что, по их мнению, Конституционный суд является государственным органом, пользующимся наименьшим доверием, а также сослался на спорное избрание председателя КС. По словам Овакимяна, бывший представитель Республиканской партии, автор Конституции 2015 года Грайр Товмасян был просто «назначен» председателем КС.

Овакимян вновь заявил, что существует кризис вокруг Конституционного суда. «Общественность видит в лице нынешнего Конституционного суда тот Конституционный суд, который на протяжении многих лет одобрял и утверждал избиения, погромы, фальсификацию выборов, заявляя, что все это не повлияло на результаты», - сказал он.