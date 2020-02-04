Депутат: Вопрос закрытия российских телеканалов в Армении никогда не обсуждался

Вопрос закрытия российских телеканалов в Армении никогда не обсуждался. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель парламентской подкомиссии по телевидению, радио, прессе и информации Ваагн Тевосян, обращаясь к теме, которая в последние дни вызвала различные спекуляции.

Депутат обеспокоен тем, что в Армении есть люди, которые, возможно, намеренно распространяют такие слухи.

«Я не хочу давать очень грубую оценку, но у людей, которые делают это намеренно, есть серьезные проблемы с национальным достоинством и независимым самосознанием», - отметил Тевосян.

Несколько дней назад председатель Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Армении Тигран Акопян во время пресс-конференции сказал, что в общественном цифровом мультиплексе Армении, который является бесплатным, не должно быть иностранных вещателей.

Это заявление накалило страсти, в частности, посольство России в Армении в связи с этим выразило обеспокоенность, отметив, что «на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских телеканалах вызывает недоумение».

Ответ председателя НКТР не заставил себя ждать. На своей странице в Facebook Тигран Акопян объяснил, что не использовал понятие «национальная безопасность», а говорил об информационной и языковой безопасности.

Акопян на данном этапе скобки не раскрывает, он сообщил Радио Азатутюн, что в ближайшее время выступит с заявлением.

Однако председатель подкомиссии Национального собрания по телевидению, радио, прессе и информации Ваагн Тевосян видит здесь повод для беспокойства.

«По сути, конечно, если мы говорим об общественном мультиплексном вещании, оно представляет собой в определенной степени вопрос информационной и языковой безопасности. Что касается конкретно российских телеканалов, поскольку у нас есть большое количество русскоязычных граждан, и русский язык здесь, по сути, больше распространен как второй язык, чем английский, и у нас есть культура просмотра российских телеканалов, в случае вещания в общественном мультиплексе, пожалуй, могут играть роль межгосударственные соглашения. Что, по сути, примерно на этом основании и имело место», - сказал депутат.

На замечание Радио Азатутюн, что подобный договор есть только с телекомпанией «Мир», и вопрос, как другие телеканалы обеспечат свое вещание, Ваагн Тевосян ответил: «Вся проблема именно в том, что у нас есть эти правовые лазейки, которые дают возможность, по сути, любой стране выразить свое недоумение в связи с тем, почему не они [здесь вещают]. Я думаю, прояснение этих вопросов в правовом поле в целом исходит из интересов всех сторон, в том числе и российской».

«Следствием этого является абсурдная ситуация в сфере вещания», - так считает президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Он привел в пример международный опыт: в рамках общественного мультиплекса вещают 5-7 каналов, обеспечивающих минимальный спрос, не более, и из них ни один не является иностранным.

Отметим, что в общественном мультиплексном пакете в Армении есть четыре иностранных вещателя: «Первый канал», «Россия-Культура», «Мир» и CNN. Регуляции не распространяются на телекомпанию «Мир», поскольку она вещает в Армении по межгосударственному соглашению.

В то же время, Навасардян подчеркивает, что возможность вещания этих и других иностранных телеканалов должна быть предоставлена посредством частного мультиплекса, что нынешним законодательством ограничивается.

«Мы также не видим никаких шагов, которые гарантировали бы альтернативные возможности вещания. Поэтому, если ты не говоришь о создании этих альтернативных возможностей, но говоришь, что их не должно быть в государственном мультиплексе, это, фактически, звучит как запрет для общественности Армении с точки зрения доступности. Значит, нужно просто немного изменить лексикон и говорить о более конструктивных и приемлемых для всех решениях. Это должно быть заботой государства постольку, поскольку должна быть создана возможность многообразия телевизионных каналов, но это не обязанность государства – обязательно включать их в социальные пакеты. Решение здесь и в законодательных изменениях, и в нахождении соответствующих технологических решений», - подчеркнул глава Ереванского пресс-клуба.

Новый закон «О телевидении и радио» уже находится в стадии разработки, и эксперты надеются, что новый закон ответит и на этот вопрос. Однако, по словам Навасардяна, нужно спешить, пока наземное телевидение не умерло.