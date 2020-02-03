Фильм «1917» получил главную награду Британской киноакадемии

Историческая драма «1917» британского режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в главной номинации – «Лучший фильм». Сам Мендес стал обладателем награды как лучший режиссер.

Сюжет драмы «1917» основан на воспоминаниях о Первой мировой войне деда Мендеса. Главные герои картины – два молодых солдата, с риском для жизни пытающиеся пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое позволит предотвратить неминуемую гибель сотен солдат.

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Хоакин Феникс за исполнение роли Джокера в одноименной картине. Награду за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарленд в фильме «Джуди».

Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо была признала лучшим фильмом не на английском языке, а также стала обладателем премии в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Радио Свобода