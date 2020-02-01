Жизнь над цивилизацией. Ловцы космических лучей на Арагаце

Это станция исследования космических лучей на горе Арагац в Армении. Она расположена на высоте 3200 метров – это треть высоты Эвереста, самой высокой горы в мире.

Станция была создана в 1943 году как лаборатория для сверхсекретных исследований радиоактивного излучения. Сейчас на станции изучают грозы и молнии, а также природу космических лучей – одну из самых интересных загадок Вселенной.

Единственный путь на станцию зимой – пройти 15 километров по рыхлому снегу.

Гид Аршак Мкртчян протаптывает путь при температуре минус 22. Белый снег, голубое небо и ни души.

А это путь назад для одного из сотрудников станции. Тех, у кого закончилась смена, отвозят вниз с горы на снегоходах. Обычно смена длится месяц, а потом сотрудники могут месяц провести дома с семьей.

Мы приехали на закате. К вечеру начался сильный ветер, и температура резко упала.

Но внутри станции все очень уютно. Инженеры Эдик Аршакян (слева) и Гурген Ябарян за ужином не прекращают наблюдать за оборудованием...

...пока Гоар Ованнисян чистит фрукты. Она говорит, что зима для нее на станции – время заточения: «Я целый месяц не могу выйти на улицу; если выйду, проваливаюсь по грудь в снег».

Ованнисян командует огромной кухней, построенной еще в советские времена, когда десятки научных сотрудников круглосуточно следили за показаниями устаревших приборов. Сейчас зимой она готовит в основном для двоих сотрудников и себя.

Туннели между постройками позволяют не выходить зимой на ветер и снег. А от мышей их охраняют кошки.

Внутри и вокруг центра установлены «сцинтилляторы» (на фото сверху), детекторы, которые фиксируют космические лучи, когда они ударяются о специальное покрытие, излучая маленькие вспышки света.

На стенах станции мозаика советских времен – картины космических лучей, бьющихся об атмосферный слой Земли. То, что неверно называют «лучами», на самом деле является элементарными частицами и ядрами атомов, которые движутся со скоростью, превышающей скорость света. Эти частицы – основное препятствие для межпланетных полетов. А их воздействие на космонавтов и летчиков – предмет наблюдения ученых.

Ябарян залезает в один из стальных ящиков, стоящих вокруг станции. Внутри этих конструкций установлены сцинтилляционные детекторы. На такой высоте, на какой расположена станция Арагац, доза космических лучей намного сильнее, чем на уровне моря, потому что атмосфера предохраняет Землю от их массированного проникновения.

Ябарян за компьютером, на который приходят показания со всех сенсоров. Отсюда общие показания отправляются ученым в Ереван. Арагац – одна из сети станций, изучающих космические лучи. Сеть раскинулась по всему миру. Такие же станции есть, например, в Индонезии и Коста-Рике.

Помимо оборудования для «ловли» космических лучей центр исследует молнии, которые видны с такой высоты на километры. В 2018 году исследователи с помощью датчиков на горе Арагац установили связь между грозовыми тучами и резким повышением уровня радиации, которое может влиять на пассажиров и экипажи самолетов.

Это электронное оборудование в центре произведено еще в советское время. Во время экономического хаоса после распада Советского Союза станция продолжала получать государственное финансирование, к которому добавились пожертвования от армянской диаспоры за рубежом. Спонсорские деньги поступают в Арагац и сейчас.

Обсерватория. Ее начали строить в советское время, но так и не закончили строительство. Она расположена в 200 метрах от станции.

Летом на Арагаце много туристов. Сюда можно доехать на машине. А зимой это безлюдное место полностью отрезано от внешнего мира.