Против «ФОО-Армения» проводится «широкомасштабная антипропаганда и беспрецедентно агрессивная информационная кампания»

Действующая в Армении с 1997 года организация «Фонды открытого общества» («ФОО-Армения»), созданная во многих странах мира американским миллиардером-филантропом Джорджем Соросом, заявляет, что в Армении против нее проводится агрессивная информационная кампания, сопровождаемая даже призывами к насилию.

«Уже длительное время против Фонда и наших партнеров проводится широкомасштабная антипропаганда и беспрецедентно агрессивная информационная кампания, которая сопровождается пропагандой ненависти и зачастую неприкрытыми призывами к насилию», - сегодня на пресс-конференции заявила исполнительный директор «Фондов открытого общества-Армения» Лариса Минасян.

По словам Минасян, мотивом групп, проводящих против них кампанию, по всей вероятности, является потенциал организации в плане поддержки проводимых в Армении реформ. «Мы осознаем, что потенциал гражданского общества в плане требования и поддержки системных изменений в Армении сделал нас и наших партнеров мишенью этой клеветнической кампании. Под прицелом находится общественное доверие к демократическим институтам в нашей стране, к избранному легитимным путем спустя десятилетия Национальному собранию и сформированному правительству», - сказала Минасян.

По словам Ларисы Минасян, против «Фондов открытого общества» в других странах также распространяется ложь, в случае Армении их офис на протяжении многих лет старался не выступать с опровержениями лжи, напоминающей теории заговоров, однако в последнее время они заметили, что ряд армянских СМИ успешно сотрудничают с людьми, дискредитирующими их, после чего они решили выступить с заявлением и обратиться к дезинформации попунктно.

«Ложь: Джордж Сорос приобрел свое состояние, провоцируя искусственные кризисы и революции в разных странах, и «Фонды открытого общества» сыграли в этом свою роль. Факт: Джордж Сорос приобрел свое состояние на финансовых рынках демократических стран, которые жестко контролируются регулирующими органами. Ложь: Фонд финансировал одностороннюю пропаганду мира по отношению к Азербайджану. Факт: Фонд не финансировал пропаганду мира по отношению к Азербайджану и не финансировал какую-либо инициативу, связанную с нагорно-карабахским конфликтом», - отметила Минасян.