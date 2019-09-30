Представители гражданского общества организовали акцию перед армянским офисом «Фондов открытого общества»

Ряд представителей гражданского общества сегодня перед офисом организации «Фонды открытого общества-Армения», реализующей программы, нацеленные на укрепление демократических институтов в Армении, организовали турниры по нардам и шахматам.

Этой акцией они отвечают на действия инициативы «ВЕТО», которая в течение последних трех недель почти в ежедневном режиме осаждает вход в офис организации, известный как «офис Сороса», и озвучивает оскорбительные высказывания в адрес сотрудников и посетителей «Фондов Открытого общества – Армения».

Некоторые из участников сегодняшней акции в предыдущие дни также успели услышать от членов «ВЕТО» оскорбления.

Руководитель гюмринского клуба «Аспарез» Левон Барсегян, который в прошлую пятницу вступил в жаркий спор с членами «ВЕТО», говорит, что эта территория принадлежит им так же, как и всем, и они могут играть здесь в нарды столько, сколько захотят. По оценке Барсегяна, происходившее перед офисом на протяжении нескольких недель было не просто оскорблением или клеветой.

«Мы решили, как это было во времена Сержива и Робика, мы решили защитить наши территории так, как мы можем и пока в рамках закона», - сказал Барсегян.

По словам членов «ВЕТО», которые на протяжении многих дней озвучивают оскорбительные высказывания в адрес посещающих офис людей, их цель состоит в том, чтобы показать обществу, кто здесь работает и кто финансируется миллиардером Джорджем Соросом. По их утверждению, получающие от офиса финансирование преследуют цель развалить государство и ведут пропаганду против армии и церкви.

В то время как представители гражданского общества играли перед офисом в шахматы и нарды, члены «ВЕТО» прекратили свои ежедневные акции. Один из них сообщил Радио Азатутюн, что члены инициативы не пришли сегодня к «офису Сороса», потому что в административных районах столицы оповещают об их завтрашнем собрании. Они, кстати, перед уходом у входа в офис бросили в адрес сотрудников и посетителей офиса навешивающие ярлыки высказывания.

По словам Левона Барсегяна, правоохранительные органы оказались не на высоте, поэтому они решили вмешаться, если их права будут нарушены, они дадут соразмерный ответ.

«Они высказывают в адрес людей тысячу и одно оскорбление личного, семейного характера, за это они должны заплатить. Будь то по закону или по справедливости, или по природе, это обязательно будет», - отметил Левон Барсегян.

Однако в полиции Радио Азатутюн сообщили, что на основании заявления офиса в центральном отделе полиции в данный момент подготавливаются материалы.

Правозащитник Артур Сакунц, который также слышал от членов «ВЕТО» несколько оскорбительных высказываний, говорит, что они пытаются показать, как можно проводить акцию без споров и оскорблений.

«Во время подобных действий, когда мы имеем дело со свободой собраний или слова, выражения мнений, очень важно также содержание, а во-вторых, важна культура свободы слова и вообще культура выражения мнений. Мы показываем, что можно высказывать мнение, при этом не оскорбляя», - сказал Артур Сакунц.

Перед офисом «Фондов открытого общества» играл сегодня в нарды также правозащитник Аветик Ишханян, по его словам, оскорбления, звучащие со стороны членов «ВЕТО», недопустимы.

«Я считаю, что проведение собраний с таким оскорбительным отношением просто должно быть запрещено, потому что фактически это оскорбления. Я считаю эти оскорбления адресованными лично мне, потому что то, что написано, также относится и ко мне, потому что я длительное время сотрудничаю, наша организация сотрудничает с «Фондами открытого общества»», - подчеркнул Аветик Ишханян.

В офис пришли также депутаты фракции «Мой шаг», по оценке одного из них, Марии Карапетян, действия членов «ВЕТО» являются посягательством в отношении гражданского общества.

«Гражданское общество в Армении на протяжении многих лет в отсутствие демократии было тем актором, который говорил то, о чем многие молчали и не могли говорить, и, с другой стороны, это также является посягательством в отношении повестки прав человека, потому что опять-таки гражданское общество было тем актором, который на протяжении многих лет защищал права человека в Армении», - сказала Карапетян.

С членом «ВЕТО», организатором акций протеста против деятельности армянского офиса «Фондов открытого общества» Нареком Маляном пока связаться не удалось.