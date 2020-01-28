Дорога к Амулсарскому руднику останется закрытой

Дорога с Амулсарскому золотому руднику останется закрытой, в беседе с Радио Азатутюн сказал житель Джермука Ширак Буниатян, один из молодых людей, блокирующих дорогу с 2018 года.

«Входы в Амулсар будут открыты в одном случае - когда со стороны государства на высоком уровне будет заявлено, что в Амулсаре горнодобывающая страница отныне закрыта и там прекращены все права на занятие горной добычей. Наша борьба не направлена ни против правительства, ни против данной организации, у народа одно требование – в Амулсаре не должно быть горной добычи», - отметил Буниатян.

Премьер-министр Никол Пашинян на днях в ходе пресс-конференции в Капане вновь призвал разблокировать ведущую в Амулсар дорогу. Действия по блокированию дороги он счел нелогичными.

«Потому что по их причине вопрос зашел в тупик и не выходит из него. Этот вопрос не будет решен по какому-либо сценарию до тех пор, пока эта дорога закрыта. То есть, останется тот же статус-кво, какой был в 2018 году, ни туда, ни сюда», - отметил Пашинян.

С этим вариантом открытия дороги, однако, джермукцы не согласны.

«Я повторяю сказанное теми депутатами, которые представляют «Мой шаг» и несколько раз посещали нас в Амулсаре, что в ходе строительства или на первоначальном этапе горной добычи, если заметят проблемы и недостатки, то закроют [рудник] в рамках закона. В данном случае люди видят ситуацию, царящую на других рудниках: загрязненные воды, реки, недавно была утечка из Арцваникского хвостохранилища. То есть, люди видят, они осведомлены и сегодня перед ними яркий пример того, что когда есть проблемы, эти проблемы остаются нерешенными на других рудниках, и люди опасаются, что здесь произойдет то же самое, не может быть исключения. И они остаются при своем мнении, что в сложившейся ситуации можно найти другой выход, но не заставлять людей открывать дороги», - отметил Ширак Буниатян.