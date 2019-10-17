Реку Вохчи загрязняет Зангезурский медно-молибденовый комбинат - министр охраны природы

Заседание правительства Армении сегодня началось с чрезвычайной новости: в Капане загрязнена река Вохчи. В тот момент было еще неясно, но позже министр охраны природы уточнил, что источником загрязнения является Зангезурский медно-молибденовый комбинат.

По данным Инспекционного органа по экологии и недрам, сегодня рано утром вследствие аварии на металлическом трубопроводе хвостохранилища Арцваник Зангезурского медно-молибденового комбината отходы попали в реку Вохчи. «Река в данный момент коричневая», - сказал руководитель Сюникского территориального отдела инспекционного органа Левон Петросян, добавив, что воды в реке мало.

По информации Петросяна, воды реки Вохчи смешались со сточными водами комбината, по его словам, авария в 9 часов утра уже была устранена, аварийная труба была заменена.

На заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян выразил сомнения по поводу сроков этого загрязнения.

«Держали это в секрете, не предупредили, что произошел такой случай, владельцы, которые сделали это, не сказали об этом и быстро провели работы по восстановлению», - сказал Цолакян.

Левон Петросян подчеркнул: «По поводу держания в секрете я не могу сказать, что понимается под этим, но в любом случае, когда мы получили сигнал, туда направились наши инспекторы, к тому времени, когда они пришли, авария уже была устранена».

С какого времени отходы рудника сбрасываются в реку и каков экологический ущерб? На эти вопросы ответят правоохранительные органы и инспекторы. Министр охраны природы Эрик Григорян отмечает, что размеры компенсации ущерба являются смешными.

«По формулам производится расчет, но поскольку мы считаем, что эти цифры просто смешные, все это законодательство будет пересмотрено», - отметил Эрик Григорян.

На комбинате поясняют, что сотрудники компании предотвратили аварию в течение 30-40 минут, для выяснения подробностей аварии и оценки причиненного ущерба проводится внутреннее расследование.

На территории загрязнения взяты пробы и из воды, и с берега, их везут в ереванскую лабораторию.

Вторая по величине река Зангезура, Вохчи, вследствие деятельности промышленной зоны стала непригодной для орошения, рыба в ней также не водится.