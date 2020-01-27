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Спорт

Печальный момент для мира спорта – Генрих Мхитарян о гибели Коби Брайанта

Коби Брайант (фотография 2016 года)

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Капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян сделал запись в Twitter, реагируя на известие о гибели легендарного американского баскетболиста, пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь и еще семь человек погибли в результате крушения частного вертолета в Калабасасе (штат Калифорния) 26 января.

«Печальный момент для мира спорта. Ты был вдохновением, иконой, вечным победителем для стольких многих спортсменов. Мы будем скучать по тебе, Коби», - написал Мхитарян.

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