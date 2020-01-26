В связи с коронавирусом Армения запретила ввоз продуктов и сырья животного происхождения из Китая

Армения запретила ввоз продуктов и сырья животного происхождения из Китая, а также из других стран, если продукты и сырье животного происхождения имеют китайское происхождение. Об этом сообщают из Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении.

Согласно сообщению, решение принято с целью предотвращения проникновения на территорию Армении коронавируса из Китая.

Основанием для запрета является информация о зарегистрированном в Китае коронавирусе, опубликованная на сайтах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ).

Запрет будет действовать пока ВОЗ и ВООЗЖ официально не заявят о том, что в Китае больше нет угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении.