Гагик Царукян не нашел «ничего оскорбительного» в заявлении Геворка Петросяна

Гагик Царукян прослушал скандальное заявление депутата возглавляемой им фракции «Процветающая Армения» (ППА) Геворка Петросяна не один и не два, а три раза и не нашел в нем ничего оскорбительного.

Именно после выступления Петросяна во вторник страсти в Национальном собрании накалились настолько, что спор уже перешел в драку. Петросян, выступая против проекта, вводящего уголовную ответственность за распространение криминальной субкультуры, с трибуны парламента заявил: «Дам вам один совет: есть слово на три буквы, которое также входит в воровской жаргон. Лучше бы вы боролись с этим».

Автором данного законопроекта, принятого парламентом окончательно два дня назад, является правительство.

По мнению депутата Армана Бабаджаняна, не входящего ни в одну из фракций парламента, государству было нанесено оскорбление, и он потребовал от ППА принести извинения за это. Все поняли иначе, а Петросян заявил, что он никого лично не оскорблял.

Царукян в этом вопросе поддержал Петросяна: «Я просмотрел два-три раза, и не увидел ничего оскорбительного ни для интересов государства, ни для какого-либо лица или партии. Там такого нет».

После выступления депутаты фракций «Процветающая Армения» и «Мой шаг» окружили Армана Бабаджаняна, чтобы несколько членов ППА, озвучивавшие оскорбления и угрозы, не смогли к нему подойти.

Оценки Царукяна в связи с этим инцидентом не столь жесткие, он считает, что это была провокация, которая вызвала вспышку, что было неприятно.

«С обеих сторон, и со стороны фракции «Мой шаг», и со стороны «Процветающей Армении» были вспышки, этого, конечно, не должно было произойти. Но люди ведь не роботы. После провокации произошли вспышки с обеих сторон. Это неприятно и нежелательно», - сказал он.

Вице-спикер Национального собрания Ален Симонян («Мой шаг») недоумевает, какое отношение к этому имеют депутаты фракции «Мой шаг», которые всего лишь пытались предотвратить «нападение» на Армана Бабаджаняна.

«Я не знаю, люди роботы или не роботы, но люди, которые находятся в Национальном собрании и представляют народ Республики Армения, должны иметь стандарты правил приличия. И мне очень жаль, что г-н Царукян строго не осудил и не осуждает поведение своих коллег, что наводит на мысль, что он был осведомлен обо всем, что произошло, и о том поведении, которое продемонстрировал один конкретный депутат - Геворк Петросян. Я думаю, это весьма предосудительно. И я повторяю, пусть г-н Царукян и наши коллеги из партии «Процветающая Армения», делая заявления, лучше ознакомятся со всем тем что произошло, с теми участниками и теми причинами, которые привели к той ситуации, о которой мы говорили», - сказал Ален Симонян.

На вопрос, увидел ли он лично оскорбление в словах Петросяна, Симонян ответил: «Нельзя опускать уровень Национального собрания до уличного. Оскорбительно изначально само отношение. Подобным образом, с подобным лексиконом никто не будет говорить с гражданином Республики Армения».

После данного инцидента Симонян не исключил, что вопрос может дойти до временной комиссии по вопросам этики, которая, напомним, может быть создана по инициативе одной из фракций решением Национального собрания.

Симонян сказал, что этот вопрос они пока продолжают обсуждать.