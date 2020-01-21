Во время обсуждения законопроекта о борьбе с «ворами в законе» в армянском парламенте произошла словесная перепалка

Сегодня утром атмосфера в Национальном собрании Армении была настолько накалена, что дело могло дойти до рукопашной: во время обсуждения законопроекта об уголовном преследовании лиц, которые создают криминальную субкультуру или следуют ей («воры в законе», «криминальные авторитеты» и т.д.), произошел инцидент, который долгое время не удавалось уладить.

Все началось с выступления члена фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Геворга Петросяна, на которое ответил независимый депутат Арман Бабаджанян.

Геворг Петросян заявил, что ему трудно понять, почему правительство объявило эту борьбу приоритетной, поскольку, по его мнению, это борьба не с преступностью, а с расплывчатыми явлениями. «Что означает воровской мир? Что это за понятие такое? Кто может обозначить его границу? Но то, что вы боретесь с преступностью, это хорошо. Только дам вам один совет: есть слово на три буквы, которое также входит в воровской жаргон. Лучше бы боролись с этим», - заявил Петросян, не уточнив, что имеет в виду.

Арман Бабаджанян, который не является членом какой-либо фракции, заявил с трибуны, что кто-то от имени ППА должен извиниться перед своим коллегой за позорное поведение своего коллеги. «Я призываю спикера Национального собрания отреагировать на это недопустимое поведение. Молчите, когда я говорю...», - сокрушался Бабаджанян.

Депутаты фракции ППА, которую возглавляет Гагик Царукян (сегодня он не присутствовал на заседании), не ограничились ответами с места. В то время, как закончивший свою речь Бабаджанян направлялся на свое место в зале, они все еще кричали ему вслед. Так, депутат Грант Мадатян тряс пальцем, ругаясь на Бабаджаняна и призывая его «знать свои границы».

Депутаты от правящей фракции «Мой шаг» пытались урегулировать ситуацию. Но она только обострилась, когда в зал заседаний вернулся Геворг Петросян. Спикер Национального собрания должен был применить дисциплинарную меру, установленную регламентом: «Те, кто не понимают норм поведения, должны отказаться от своего депутатского мандата и идти тусоваться в дворовых беседках… В отношении следующих депутатов я применяю следующие дисциплинарные меры: депутаты Джанибек Айрапетян, Артур Даллакян, Араик Агабабян и Геворг Петросян удаляются из зала заседаний до конца сегодняшнего дня».

Удаленный из зала заседаний Геворг Петросян утверждает, что он никому личного оскорбления не наносил, но не раскрывает, что он имел в виду под «понятием на три буквы».

Арман Бабаджанян настаивает на том, чтобы были принесены извинения. «Процветающая Армения» пока никакого заявления не делала. Напротив, во фракции утверждают, что Арман Бабаджанян сам спровоцировал их.