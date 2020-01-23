Глава МИД Нидерландов: С Арменией у нас превосходные отношения

Армения и Нидерланды углубляют отношения: в ближайшее время в Ереване откроется посольство этой европейской страны, ожидается, что в этом году Нидерланды посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом было отмечено сегодня в Ереване в ходе совместной пресс-конференции министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прибыл вчера в Ереван с двухдневным официальным визитом, его принял премьер-министр Никол Пашинян. Примечательно, что в качестве одного из пунктов визита Блока на Южный Кавказ Баку не значится. Армения и Нидерланды установили дипломатические отношения в январе 1992 года, и за почти 30-летнюю историю отношений это первый визит министра иностранных дел Королевства Нидерландов в Армению

«Этим визитом я хочу подчеркнуть превосходные отношения между Нидерландами и Арменией. В наших сегодняшних отношениях мы сосредоточились на углублении нашего сотрудничества и обсудили отличные перспективы совместной работы в будущем», - сказал он.

Стеф Блок отметил, что посетил Армению в интересное время - спустя полтора года после бархатной революции, добавив, что был впечатлен мирной политической трансформацией, и, наконец, приветствовал успехи, достигнутые в установлении верховенства закона и борьбе с коррупцией.

На вопрос Радио Азатутюн, почему они решили углублять отношения с Арменией, Стеф Блок ответил: «Мы придаем большую важность произошедшим в Армении событиям, безусловно, в первую очередь с точки зрения интересов граждан Армении. В этом мире мы соседи, находимся в регионе, полном вызовов, находящемся на стыке Европы и Азии, где многое происходит. Поэтому это в наших общих интересах, чтобы развития, касающиеся верховенства закона, защиты прав человека, политической стабильности и экономического прогресса, происходили в правильном направлении».

Согласно последним данным Статистического комитета Армении, в январе-ноябре прошлого года торговля между Арменией и Голландией составила более 178 млн долларов США, что на 6,1% больше, чем за первые 11 месяцев 2018 года.

«Экономическое сотрудничество является одной из многих широких возможностей, которые открываются перед нами. Сегодня утром я имел честь выступать перед армянскими и голландскими бизнесменами, и они мне сообщили, что у Армении есть большой потенциал в сфере высоких технологий. Если у вас есть большой потенциал, это основа для блестящего будущего. Это, безусловно, одна из основных возможностей на будущее. Далее, Нидерланды имеют большой потенциал в сфере высоких сельскохозяйственных технологий. И, наконец, голландцы предпочитают путешествовать и больше посещают Армению», - подчеркнул министр.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в свою очередь отметил, что за год рост числа посетивших Армению из Нидерландов составил около 23%.

«Г-н Блок прибыл в Армению в преддверии предстоящего открытия посольства Нидерландов в Ереване и предстоящего в этом году визита премьер-министра Армении в Нидерланды. Эти развития свидетельствуют о том, что армяно-нидерландские дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество получили новый импульс после произошедших в Армении демократических изменений», - подчеркнул Мнацаканян.

Около месяца назад в беседе с Радио Азатутюн министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян заявил, что ведутся переговоры о том, чтобы родственники заключенных в Карабахе азербайджанских диверсантов и удерживаемых в Азербайджане армянских пленных в скором времени могли совершить взаимные визиты и навестить своих заключенных родственников. Сегодня мы поинтересовались у Зограба Мнацаканяна, на каком этапе находятся эти переговоры.

«Да, действительно, это один из вопросов повестки дня, по которому, я очень надеюсь, мы сможем найти, доработать необходимые форматы, организацию и необходимые шаги, которые позволят осуществить подобный гуманитарный шаг», - ответил глава МИД Армении.