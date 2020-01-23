«Очевидно, что Арцах ни при каких обстоятельствах не может быть в составе Азербайджана» - пресс-секретарь МИД Армении

Азербайджанская сторона использует характерные для всех преступников методы, обвиняя жертв в преступлении и отрицая свою ответственность за публичное и систематизированное уничтожение безоружных людей в мирных условиях. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос о реакции властей Азербайджана на мероприятия, проведенные в Армении по поводу 30-летия антиармянских погромов в Баку.

«Прежде всего хотела бы подчеркнуть, что в связи с 30-летием антиармянских погромов в Баку в Ереване был проведен ряд важных памятных мероприятий, а в международной прессе были и по сей день продолжаются многочисленные публикации, затрагивающие варварское уничтожение армянской общины Баку, - согласно пресс-службе МИД Армении, сказала Нагдалян и продолжила. - К сожалению, и в этом году власти Азербайджана продолжили прямым или косвенным образом оправдывать действия организаторов антиармянских погромов, осуществленных в Баку 30 лет назад, и тех, кто совершил эти погромы. Более того, погромщики, расправившиеся с беспомощными людьми, помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым были героизированы как «шахиды», а МИД Азербайджана обвинил армян в осуществлении сумгаитской резни».

«Азербайджанская сторона использует характерные для всех преступников методы, обвиняя жертв в преступлении и отрицая свою ответственность за публичное и систематизированное уничтожение безоружных людей в мирных условиях. Бесспорно, это еще раз подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах ответственность за безопасность какой-либо части армянского народа не может быть возложена на азербайджанские власти. Арцах ни при каких обстоятельствах не может быть в составе Азербайджана, и народ Арцаха не может оставаться без зон безопасности, необходимых для обороны», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.