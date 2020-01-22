Пашинян отложил решение об обязательном забое скота на скотобойнях до 1 июля

Решение об обязательном забое скота на скотобойнях будет отложено до 1 июля, если мы договоримся, что не вернемся к этой теме, начиная со 2 июля, заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня во время правительственного часа в парламенте.

В то же время, он подчеркнул, что решение не будет распространяться на ереванские супермаркеты и объекты общественного питания. 5-я ветеринарная форма в столице останется обязательной.

«Почему мы говорим, что в супермаркетах и сетях пунктов питания Еревана сегодняшнее требование должно действовать, чтобы мы не оказались несправедливы по отношению к тем людям, которые, поверив правительству, уже вложили деньги и создали эти скотобойни, то есть, чтобы они не были обречены на простой», - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что это вопрос престижа страны и вообще цивилизационный вопрос. В то же время, он считает, что доводы протестующих справедливы, нет необходимого количества скотобоен, но отметил, что это количество не было обеспечено, поскольку правительство постоянно откладывало сроки вступления в силу требования об обязательном забое скота на скотобойнях.

«За последние полтора года мы дважды откладывали этот вопрос. Человек вкладывает деньги, а потом думает: вдруг я построю скотобойню, потрачу деньги, а потом выяснится, что правительство отменит это урегулирование?» - заметил он.

Никол Пашинян сказал, что на заседании правительства 6 февраля обсудит вопрос создания льготных условий для строительства скотобоен, покупки машин для перевозки скота, чтобы помочь инвесторам.

«Правительство рассмотрит вопрос о внесении таких регулировок в программы субсидируемых кредитов и лизинга, чтобы создать наилучшие условия для строительства скотобоен и приобретения необходимого оборудования, включая транспорт, кроме того, правительство вместе с областными администрациями и Инспекцией по продовольственной безопасности сформирует карту скотобоен, и мы попытаемся более адресно финансировать те проекты, которые решат проблему охвата и доступности», - сказал глава правительства.

Правительство будет стимулировать строительство скотобоен при условии, что мясники-фермеры, начиная с июля, больше не будут ставить на обсуждение решение об обязательном забое скота на скотобойнях. «Продажа мяса на асфальте в антигигиенических условиях должна быть исключена в Республике Армения», - подчеркнул он.

Премьер также призвал фермеров, которые часто вспоминают о колхозах, объединяться, создавать кооперативы, получать кредиты на льготных условиях и решать проблемы. «Нельзя стоять на месте и надеяться, что будет хорошо. Мы должны шагать, должны двигаться вперед», - сказал он.





