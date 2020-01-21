Мясники в знак протеста перекрыли дороги

Сегодня утром занимающиеся животноводством фермеры и продавцы мяса возобновили акции протеста в нескольких направлениях.

В Лорийской области они перекрыли дорогу к Баграташену, была заблокирована также автомагистраль Ереван-Арарат. На участке села Мргашен Армавирской области протестующие также попытались перекрыть дорогу, но полицейские предотвратили блокирование трассы. Протестующие продолжают настаивать на том, что они против решения об обязательном забое скота на скотобойнях.

Фермеры утверждают, что действующие в области несколько скотобоен для них недоступны кроме того, они получают не такой большой доход, чтобы позволить себе дополнительные траты.

В Инспекционном органе продовольственной безопасности говорят, что в республике на данный момент действуют 38 скотобоен, а также отмечают, что скотобойни обязались на расстояние до 30 километров приезжать и бесплатно перевозить скот фермеров, если его не менее трех голов, установлены также максимальные цены для забоя: баран – 3,5тыс. драмов, свинья – 5 тыс. драмов, корова – 10 тыс. драмов.

Фермеры продолжают настаивать на том, чтобы забивать скот у себя во дворе под контролем ветеринара, который может на месте проверить мясо, предлагая инспекции осуществлять контроль в пунктах продажи мяса.

Инспекционный орган утверждает, что протестующие – не фермеры, а посредники-продавцы мяса, которые получают теневые сверхприбыли.

Согласно инспекционному органу, в Армавире действуют 5 скотобоен, никто из собравшихся не знал об их местонахождении, с ними не связывался. Мы попросили одного из них позвонить и уточнить, приедут ли бесплатно и увезут их скот. Один из протестующих позвонил, сказал, что у него есть 10 свиней и он хочет забить их на скотобойне. Ему ответили, что забоем свиней не занимаются, если есть коровы или бараны, пожалуйста, приедут и увезут.

Связавшийся со скотобойней мясник Аргам Шорачян не поверил этому.

Корреспондент Радио Азатутюн обошел несколько скотобоен. Одна из указанных инспекционным органом скотобоен вообще не действовала, владелец по телефону сообщил, что проводятся ремонтные работы.

Эдик Петросян, привезший двух бычков на забой на другую скотобойню Эчмиадзинского района, остался очень доволен. «На своей машине они сами привезли, не взяли с меня ни копейки», - сказал он.



Владелец этой скотобойни Арсен Акопян заверил, что кто бы ни позвонил ему из области, расстояние не имеет значения, он приедет и бесплатно перевезет животных. Правда, у них всего две машины, но он заверил, что они справятся.

«За 8 часов мы можем забить 40 коров и 700 баранов», - сказал Акопян, добавив, что сегодня они забили 40 животных.

«Мы забивали скот во дворах, а сейчас забиваем на скотобойне. Разница огромная: здесь животное проверяется, здесь совершенно другие условия, здесь нет земли, нет мусора. Здесь есть лаборатория, ветеринар», - сказал он.

Ветеринар Бабоян, который занимается бактериологическими, микроскопическими исследованиями, заверил, что делает то, что не может сделать сельский ветеринар, работающий на глаз.

«У сельского ветеринара нет соответствующей лаборатории, где должно быть проведено исследование туши данного животного на болезни. Он не может провести его в грязных условиях во дворе», - сказал ветеринар.

На скотобойне, однако, и без лабораторных исследований было видно, что среда не очень чистая: забивающие животных работники были без спецодежды, а на заднем дворе здания на солнце были вывешены постиранные, но со множеством следов от крови простыни. На территории там и здесь также валялись органы животных.

Протестующие пока не собираются пользоваться услугами скотобоен, они заявили, что продолжат протесты, вплоть до того, что приедут в столицу вместе со скотом.