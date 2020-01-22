Госрасходы на новогодние праздники полностью себя оправдали – Пашинян

Сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министра Армении Никол Пашинян говорил в основном о государственных расходах на новогодние праздники.

Ссылаясь на статистику, Пашинян заявил, что расходы себя более чем оправдали, сделав новогодний отдых в Ереване и в областях страны более привлекательным для туристов и соотечественников.

«У нас есть данные, и можно сказать, что в период с 28 декабря по 6 января по сравнению с предыдущим годом у нас был дополнительный финансовый оборот в 9 млрд. 307 млн драмов (около 19.4 млн долларов). Фактически, израсходовав 271 млн драмов, мы можем предположить, что, и благодаря этому, обеспечили финансовый оборот этих 9 млрд драмов. Причем свыше 4 млрд драмов из этой суммы были потрачены в областях», - заверил премьер.

Вместе с тем, как заявил Пашинян, в результате только этого увеличения финансового оборота компании заплатят в государственный бюджет сумму в 325 млн драмов. «То есть, эта сумма, 271 млн драмов, которую мы потратили в декабре, как минимум возвратится в госбюджет и еще кое-что сверх нее», - подчеркнул Никол Пашинян.