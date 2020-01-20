Мясники недовольны решением об обязательном забое скота на скотобойнях

Сегодня перед зданием правительства вновь собрались мясники и занимающиеся животноводством фермеры. Они уже во второй раз собираются на акцию протеста против нового требования об обязательном забое скота на скотобойнях. Протестующие хотят забивать скот у себя во дворе.

«Я это животное вывожу из хлева, оно не подчиняется, я его еле-еле вывожу из хлева, перед дверью забиваю. Как я его погружу на машину и повезу куда-то на забой, да еще и денег на это нужно», - сказал один из собравшихся.

Инспекционный орган продовольственной безопасности 15 января перешел на жесткий контроль пунктов реализации мяса: потребителю должно предлагаться только безопасное мясо скота, забитого на скотобойне, прошедшее исследование в лаборатории. В инспекционном органе говорят, что сегодня в республике уже действуют 39 скотобоен, в ближайшее время их число увеличится.

В этом плане между протестующими имел место спор: часть из них подчеркивала, что числа скотобоен недостаточно, другая часть утверждала, что даже если их число увеличится, они все равно против этого.

«В нашем районе я знаю лишь одну скотобойню «Золотой топор», в которую я лично обратился, мне ответили, что поскольку владельцы являются мусульманами, это харам, они не забивают. Свинья – это харам для мусульман», - сказал один из протестующих мужчин.

А второй отметил: «Как бедный сельчанин должен взять двух свиней и отправиться за 90 километров в Масис?»

Собравшиеся ждали премьер-министра Никола Пашиняна, они заявили, что по его призыву встали с дивана и занимаются животноводством, а сейчас государство, сделав забой на скотобойнях обязательным, лишает их дохода.

«Это то же самое, как если сказать фермеру: с этого момента не держи скот, потому что на каждое животное тот же фермер должен потратить 20-30 тыс. драмов, чтобы отвезти на скотобойню», - сказали они.

«Сейчас когда мясник приходит, у нас забивает скот, мы ему деньги не платим, он сам забивает и увозит, на весах взвешиваем, считаем деньги, отдаем. Нам не выгодно давать 10 тыс. драмов скотобойне и еще 12 тыс. драмов – за справку ветеринара», - отметили протестующие.

В инспекционном органе утверждают, что с владельцами скотобоен подписали меморандум, установили максимальную цену за забой одного животного, а также скотобойни обязались на расстояние до 30 километров перевозить не менее трех голов скота бесплатно.

Протестующие фермеры же утверждают, что, несмотря на заявления инспекционного органа, скотобойни отказываются бесплатно перевозить их скот.

Советник руководителя инспекционного органа в субботу в интервью Радио Азатутюн заявил, что протест был направляемым, среди участников акций протеста фермеров-животноводов не было, это поставщики владельцев торговых точек на рынке ГУМ на улице Хоренаци.

«Поскольку наши инспекторы знают их в лицо, за этими людьми стоят владельцы мясных торговых точек, естественно, при переходе на 5-ю форму, будет исключена продажа мяса нездоровых или сдохших животных, а также они будут вынуждены прийти в налоговое поле и не будут иметь сверхприбылей», - сказал советник руководителя Инспекционного органа продовольственной безопасности Артур Шатворян.

Протестующие не согласились с этим: «Мы все сельчане, все из Араратской области».

Протестующие ждали главу правительства с предложением: кто хочет, пусть забивает скот на скотобойне, они же в своих дворах будут забивать скот под контролем сельского ветеринара.



Инспекционный орган уже заявил, что не отступится, забой на скотобойнях обязателен, оказавшееся в торговых точках мясо должно быть проверено и быть безопасным. Продавцы мяса также отступать не намерены.

От правительства они сегодня ответа не получили и решили завтра перейти к следующему методу борьбы: перекрытию дорог – каждый в своей области.

«Народ, никто к нам не выйдет, если бы хотели выйти, уже бы вышли, они нас игнорируют. Мы должны поехать в наши районы и вместе с людьми, женщинами и детьми, перекрыть дороги, чтобы мясо не ввозилось в город», - заявили протестующие.