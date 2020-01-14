Комиссия по конституционным реформам, вероятно, начнет работу в феврале

Решением премьер-министра начался процесс создания специализированной комиссии по конституционным реформам.

Комиссия будет состоять из 15 членов, в состав комиссии по должности войдут министр юстиции и представитель Армении в Европейском суде по правам человека, защитник прав человека (омбудсмен), а также один представитель от Общего собрания судей, шесть ученых-юристов, два представителя от общественных организаций и по одному представителю от каждой фракции парламента.

Крупнейшая оппозиционная фракция Национального собрания, «Процветающая Армения», этот вопрос пока не обсуждала.

Оппозиционная фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») примет участие в работе специализированной комиссии по конституционным реформам. Касательно того, кто будет ее представителем, глава фракции Эдмон Марукян отметил, что они решат это в будущем.

На вопрос, с какой повесткой дня они будут участвовать в работах комиссии, Марукян ответил, что оппозиция должна решить задачи, ставшие политической повесткой дня еще в период правления Сержа Саргсяна. Именно Марукян регулярно заявляет, что суперпремьерская система и после революции, по сути, продолжает сохраняться. Он считает, что если система монопольного политического правления сохранится, в будущем снова будут потрясения.

«Сейчас есть шанс трансформировать эту монопольную политическую систему, нынешний премьер-министр заявил, что обладает политической волей сделать это, и мы готовы вместе с ним взяться за воплощение этой воли в жизнь, чтобы иметь такую Конституцию, которая завтра, послезавтра ни для кого, ни для одной силы не станет проблемой с точки зрения участия в политических процессах и не приведет к тому, что в стране вновь возникнет необходимость в революции», - сказал он.

На вопрос, считает ли Марукян, что с нынешней Конституцией всегда есть возможности для революции, он ответил: «Да, если эта Конституция сохранится, сохранится логика монопольной власти, останется система единоличного правления одного человека, и страна продолжит страдать от этого, то есть, сегодня на эмоциональном уровне есть политическая воля, демократия и прочее, но нет институтов, эти институты так и не будут сформированы, так и остается все в надежде на «доброго царя», и потом, если «доброго царя» не будет, люди будут ждать «доброго царя».

Член правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян сказал, что во фракции еще не обсуждали вопрос о представителе и повестке дня, с которой они будут участвовать в работах комиссии. Он высказал свое личное мнение: из Конституции следует убрать лица. «Поскольку прежде текст писался с оглядкой на конкретных лиц, из текста следует убрать лица, то есть, все это должно быть сделано, но, в то же время, я убежден, что когда комиссия будет сформирована, будет вестись глобальная полемика о том, с какой из трех моделей правления: президентской, полупрезидентской или парламентской – Армения продолжит свое развитие», - сказал депутат правящей фракции.

На вопрос, намерена ли нынешняя власть менять модель правления, депутат ответил: «Любой подход имеет свои положительные и отрицательные стороны, то есть, это должно быть положено на чаши весов, оценено, какой путь более предпочтителен на данном этапе развития Армении. Этих обсуждений не было».

По словам первого заместителя министра юстиции Рафаэла Григоряна, по всей вероятности, комиссия начнет работу в феврале, но замминистра воздержался от указания сроков, когда проект конституционных изменений будет готов.