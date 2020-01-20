Вице-премьер Григорян: Не исключено, что после 1 апреля «Газпром Армения» подаст заявку на пересмотр цены на газ

Есть договоренность о том, что до 1 апреля тариф на газ для армянских потребителей не изменится, до этого срока компания «Газпром Армения» не станет подавать заявку на пересмотр тарифа, однако идут обсуждения, которые еще не завершены, и не исключено, что после 1 апреля российский монополист может подать в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) заявку на пересмотр тарифа на газ. Об этом сегодня на брифинге с журналистами сказал вице-премьер Мгер Григорян.

Чиновник уже несколько месяцев ведет переговоры с представителями российских властей и «Газпрома» о новой цене на поставляемое Армении российское голубое топливо.

«С 1 января этого года цена на газ для потребителей не повысится и не повысится в течение в течение всего 2020 года. По этому вопросу уже есть договоренность, и к нему можем уже не возвращаться, и апрель к этому отношения не имеет. Также есть договоренность о том, что до 1 апреля не только не произойдет изменение тарифа, но и не будет подана заявка, потому что, тем не менее, сейчас проводятся обсуждения, которые еще не завершены. В соответствии с этим, в данный момент я не вижу оснований для подачи заявки. Что произойдет после 1 апреля? Да, нельзя исключать, что будет подана заявка. Почему? Потому что, когда мы говорили о компонентах тарифа на газ, есть три основных компонента, как я отметил, да, цена на границе, которая, по крайней мере, в этом году больше не является предметом обсуждения, текущие затраты, которые легко оценить, договориться, но есть также вопрос инвестиционной программы, тем не менее, есть утверждение, есть суждение, что для организации и осуществления безопасного, бесперебойного и эффективного газоснабжения на территории Армении необходимы инвестиции. Тема этих инвестиций является темой, которая достаточно много обсуждается и будет обсуждаться, и если по этому поводу у армянского «Газпрома» будет что сказать, соответственно, этот вопрос будет публично, открыто и прозрачно обсужден. Соответственно, на данный момент я могу подтвердить, что до 1 апреля изменения тарифа не произойдет, цена на газ на границе в течение 2020 года не изменится, а что касается вопроса изменения цены на газ в наших квартирах, мы также должны подождать до 1 апреля, тогда наши представления будут более ясными», - сказал он.

На замечание, что сложилось впечатление, что уже существует договоренность о том, что цена на газ на границе не изменится, а в квартирах повысится, Мгер Григорян ответил: «Достичь такой договоренности даже физически невозможно, потому что вы знаете законодательство, порядок, форму, как будет изменяться тариф, в соответствии с этим невозможно достичь детализированной договоренности, но обсуждения, конечно, проводятся. Не стану скрывать от вас, и в связи с инвестиционными программами, да, есть пожелания, чтобы были осуществлены определенные инвестиции, потому что, тем не менее, зафиксируем, что это вопрос безопасности, эффективности и обеспечения надлежащего физического существования инфраструктуры».

На вопрос, планируется ли компенсация населению за счет госбюджета, если цена на газ повысится, вице-премьер Григорян ответил, что когда они поймут, что подана заявка, есть обоснованность и необходимость расходов, «естественно, правительство выразит свою позицию» и они не не встанут перед проблемами. Вице-премьер заверил, что такая возможность есть.

Корреспондент Радио Азатутюн также поинтересовался, не окажет ли повышение цены на газ негативное влияние на экономический рост, на что Мгер Григорян заявил: «Я могу сказать, что уверен, что экстремальной, драматической проблемы в этом нет».

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян на днях не исключил, что после 1 апреля «Газпром Армения» может подать заявку на пересмотр цены на газ. Еще раньше такой вариант не исключили в компании, отметив, что в настоящее время все еще проводятся обсуждения.

В 2013 году, когда между Арменией и Россией по заключенному в декабре того же года соглашению правительство Сержа Саргсяна передало «Газпрому» 20% акций «АрмРосгазпрома», принадлежащие Армении, Кремль на границе Армении продавал газ по цене 240 долларов за 1000 кубометров. После этого соглашения, начиная с 2014 года, цена на газ снизилась до 189 долларов. В сентябре 2015 года цена на газ на границе вновь снизилась до 165 долларов. В апреле 2016 года газ еще раз подешевел, снизившись до 150 долларов за 1000 кубометров, хотя население Армении продолжало платить почти в два раза дороже.

С 1 января прошлого года Кремль поднял цену на голубое топливо для Армении: на границе цена вернулась к 165 долларам за 1000 кубометров. Жители Армении за газ в своих квартирах платят компании «Газпром Армения» примерно 290 долларов за 1000 кубометров.

Кстати, согласно отчету компании «Газпром» за 2018 год, в 2018 году средняя оптовая цена 1000 кубометров газа, проданного компанией в России, составила всего 67,5 доллара, а в постсоветских странах средняя оптовая цена составила 162,6 доллара.