В «Газпром Армения» обсуждается вопрос пересмотра тарифа

По словам пресс-секретаря компании «Газпром Армения» Михаила Арутюняна, не исключено, что в ближайшее время компания представит в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) заявку о пересмотре тарифа на газ.

«Вопрос пересмотра тарифа в компании обсуждается», - сказал Радио Азатутюн Арутюнян.

В конце 2019 года «Газпром» сделал официальное заявление о том, что в 2020 году цена на газ на границе Армении и Грузии останется прежней – 165 долларов США за 1000 кубометров.

Представитель «Газпром Армения» поясняет, что это касается лишь цены на границе, а не для потребителей.

Газ на границе подорожал с 1 января 2019 года, когда утратило силу многолетнее тарифное соглашение, заключенное в 2013 году. В течение этих лет армянская сторона платила за 1000 кубометров газа 150 долларов. Было много разговоров о повышении тарифа на газ для потребителей в 2019 году, и премьер-министр Никол Пашинян заявил, что граждане не почувствуют подорожания, тариф для потребителей останется прежним.

В течение всего года тариф для потребителей оставался неизменными, как пояснили власти Армении, за счет сокращения расходов «Газпром Армения».

В настоящее время армянские потребители платят 139 драмов за один кубометр или около 290 долларов за 1000 кубометров газа, что на 125 долларов больше, чем цена на границе.

В ноябре во время встречи с российскими журналистами премьер-министр Армении сказал, что они с президентом России Владимиром Путиным обсуждали вопрос о том, что тариф на газ должен быть таким, чтобы не нарушать динамику экономического развития республики.

Председатель КРОУ Гарегин Баграмян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что сейчас они обсуждают вопрос установки долгосрочного тарифа. «Были устные договоренности, а сейчас все еще продолжаются обсуждения о долгосрочном ценообразовании… И это все в любом случае будет обобщено в виде заявки», - сказал он.

Баграмян не уточнил, когда «Газпром Армения» представит заявку о пересмотре тарифов, сказав, что есть еще переговорный этап.