Парламентарии Армении и Карабаха приняли совместное заявление, осуждающее армянские погромы в Баку 1990 года

Накануне депутаты парламентов Армении и Карабаха приняли совместное заявление, осуждающее погромы армян в Баку 1990 года.

«13-19 января 1990 г. в столице Азербайджана Баку с ведома и при попустительстве государственных властей был осуществлен спланированный и массовый погром армянского населения. Сотни армян стали жертвами насилия по этническому признаку, имущество армян было разграблено и конфисковано. Более четверти миллиона армян Баку, депортированных под непосредственной угрозой физического истребления, в качестве беженцев обосновались в различных странах мира», - в частности, говорится в заявлении.

Как утверждают парламентарии, азербайджанские власти «по сей день скрывают свои геноцидные действия, искажают реалии и уклоняются от ответственности».

В заявлении, принятом по итогам специального заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами Армении и Карабаха 18 января, осуждается «антиармянская государственная политика, продолжающаяся в Азербайджанской Республике».

Парламентарии Армении и Карабаха считают неприемлемым любое проявление ксенофобии, экстремизма и терроризма, призывая парламенты и парламентские ассамблеи, международные правозащитные организации «осудить преступления, совершенные Азербайджаном против армянского населения Баку и нарушения международного гуманитарного права, которые угрожают не только армянскому народу, но и безопасности, стабильности и развитию всего региона, принять эффективные меры для их предотвращения».

«Республика Армения и Республика Арцах (Карабах – ред.), являясь гарантами мирной жизнедеятельности армянского народа на своей родине, выступают с требованием осуждения преступлений против армян и предоставления справедливой компенсации жертвам и их правопреемникам», - говорится в заявлении.