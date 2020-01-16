Мэр Еревана направил официальные письма представителям «Лусавор Айастан»

Мэр Еревана Айк Марутян сегодня направил официальные письма руководителю фракции «Луйс» («Свет») Совета старейшин Еревана Давиду Хажакяну и главе парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмону Марукяну, предложив опровергнуть либо обосновать свои заявления в СМИ о том, что дарители предоставили городской власти не «Камаз», а деньги.

К примеру, Давид Хажакян сделал такое заявление в прямом эфире Азатутюн ТВ, отвечая на вопросы пользователей Facebook. «Люди перечислили деньги, «Камаз» не покупали, не дарили, перечислили деньги», - сказал Хажакян.

На вопрос Радио Азатутюн о том, что после заявлений Хажакяна и Марукяна прошли недели, почему Айк Марукян только сейчас на них реагирует, пресс-секретарь мэра ответил: «Мэрия ждала, когда они представят какие-либо документы, хотя понятно, что они не могли представить эти документы, потому что таких фактов нет, это, проще говоря, дезинформация. Этим письмом мэр Марутян призывает к большей ответственности в публичных выступлениях. Уже из ответа г-на Марукяна и г-на Хаджакяна станет ясно, какие действия следует предпринять».

Карапетян отметил, что против мэра ведется направленная антипропаганда, и это осуществляются также через СМИ. По словам пресс-секретаря, если эти утверждения Хажакяна и Марукяна являются политическими заявлениями, они не должны быть голословными и не должны присоединяться к антипропагандистской кампании.

«Эта дискуссия также сопровождалась большим объемом дезинформации и манипуляциями, деятели разного калибра и ранга и СМИ, позволю себе сказать, желтые СМИ также выступили с несколькими публикациями. Даже если бы кто-то сделал это пожертвование в денежной форме, а не купил и подарил бы машину мэрии, мэрия должна была бы для приобретения этой машины провести соответствующий процесс, должен был быть проведен тендер или даже, в случае необходимости, закупка у одного лица, такого процесса нет. Мэрия, понятно, и до заявлений была осведомлена об этом, а после заявлений провела дополнительное расследование и никаких случаев пожертвования в виде денег не обнаружила», - подчеркнул пресс-секретарь мэра Еревана.

Эдмон Марукян находится с рабочим визитом за границей, с ним поговорить нам не удалось. Глава фракции «Луйс» Давид Хажакян согласился говорить только по телефону, сказав, что адресатом вопроса является он, а не Марукян.

У них есть факты, но сейчас они их обнародовать не будут, продолжил Хажакян, добавив, что они передали вопрос о пожертвованиях Еревану с целью расследования в созданную в парламенте следственную комиссию.

Давид Хаджакян ответил на предложение Марутяна встречным предложением: пусть мэр явится в комиссию и там ответит на вопросы.

«Если господин Марутян действительно обеспокоен и готов сделать все, чтобы этот вопрос прояснился, я считаю, что он сможет ответить на эти вопросы на заседаниях следственной комиссии, и там все прояснится. Я рад, что в мэрии есть такая заинтересованность, и я надеюсь, что мэр явится на заседания комиссии и даст ответы на волнующие вопросы. Если они так обеспокоены этим, пусть явятся на заседания комиссии, которые, я надеюсь, стартуют в январе, феврале», - сказал глава фракции «Луйс».

На вопрос Радио Азатутюн, пойдет ли Айк Марутян на заседания комиссии и ответит ли там на вопросы, Акоп Карапетян ответил, что мэрия руководствуется не чьей-либо прихотью, а полномочиями и обязанностями, возложенными на нее законом.

На вопрос Радио Азатутюн, обратится ли мэрия в суд, если факты, тем не менее, обнародованы не будут, пресс-секретарь мэра ответил, что ничто не исключено.

По словам Акопа Карапетяна, они ожидают, что в особенности Эдмон Марукян проявит себя как ответственный за публичные слова человек и опровергнет распространенную ими дезинформацию.