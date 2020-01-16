Правительство намерено изменить принцип предоставления пособий

Министерство труда и социальных вопросов разрабатывает новую концепцию оценки социальной необеспеченности и предоставления социальной помощи, которую члены правительства вчера обсудили.

Правительство премьер-министра Никола Пашиняна недовольно действующей системой, которая, по словам Пашиняна, направлена на сохранение бедности. «Мы говорим: смотри, если вдруг выяснится, что у тебя есть корова и ты получаешь молоко, мы тебя лишим пособия по бедности, смотри, не имей корову, смотри, не работай, потому что если мы узнаем, что ты работаешь и получаешь зарплату, мы лишим тебя пособия», - отметил премьер.

Новое правительство меняет принцип, оно хочет, чтобы система помогала гражданину не оставаться в бедности, а преодолеть ее.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр пояснил, какие изменения они инициируют: «Полноценную социальную помощь должны получать те люди в Армении, которые являются нетрудоспособными».

В настоящее время в Министерстве труда и социальных вопросов обсуждают несколько вариантов концепции. По одному из предлагаемых вариантов будет рассматриваться не то, сколько потребляют семьи- бенефициары, а какой доход они получают.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Жанна Андреасян пояснила: «Потребление может иногда быть необоснованным, когда человек берет в долг, в той же сельской местности в тетради долгов перед его именем накапливается долг… Мы видим потребление, но на самом деле человек, возможно, не имеет этого дохода».

Согласно новым изменениям, также предлагается учитывать количество трудоспособных лиц в семье, которые не работают. Если, например, их число велико, увеличивается вероятность того, что семья не будет считаться бенефициаром. «Мы должны помочь этим людям другими способами: помочь устроиться на работу, помочь посредством других служб. И второй фактор, который мы учитываем, это фактор детей. Чем больше детей в семье, тем больше будет размер пособия», - отметила Андреасян.

Культурный антрополог Агасси Тадевосян, который много лет занимается различными социальными вопросами, в частности, исследованиями бедности, говорит, что безработица является лишь одним из основных факторов бедности, есть и другие причины, например, доступность образования, медицинских услуг и воспроизводимая в семье бедность. «Вы можете видеть бедного человека, который в свое время был довольно хорошим специалистом, имел квалификацию, но его профессиональная квалификация физически и морально износилась. Теперь этот человек не смог найти себя в жизни, найти работу и т. д., и с какого-то момента он смиряется с этой судьбой», - сказал он.

Согласно официальной статистике, в Армении бедными являются 700 тыс. человек. Они тратят в месяц максимум 42 тыс. драмов. Крайне бедных 30 тыс. человек, их ежемесячные расходы составляют 24 тыс. драмов.