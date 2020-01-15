Премьер: Новая система социальной помощи должна помочь людям преодолеть бедность

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел совещание, в ходе которого была обсуждена новая концепция оценки социальной необеспеченности и социальной помощи, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

«Идеологическая трансформация, которую мы предлагаем осуществить, заключается в следующем: мы хотим, чтобы система помогала людям преодолеть бедность, а не оставаться в нищете. В 2018 году я несколько раз давал оценку, и может возникнуть вопрос: почему система должна хотеть, чтобы бедные оставались бедными? Существует очень конкретная причина. Это нужно было для того, чтобы бедные на предстоящих выборах были более склонны к тому, чтобы взять 5 000, 10 000 драмов, пойти и проголосовать за силы и кандидатов, которые дают им эти 5000 или 10 000 драмов. Почему же мы теперь заинтересованы в том, чтобы оказавшийся в бедности человек преодолел бедность? По очень простой причине: потому что мы говорим, что власть в Республике Армения должна формироваться исключительно посредством свободного волеизъявления народа», - сказал Никол Пашинян.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян сообщила, что созданная в феврале 2019 года решением премьер-министра рабочая группа проделала определенную работу в течение года и разработала рекомендации, в частности, по принципам оценки и предоставления финансовой помощи. Ожидается, что предлагаемые изменения сделают критерии оценки социальной необеспеченности более объективными, автоматическими и целенаправленными.

Представители рабочей группы отметили, что новая система оценки социальной необеспеченности и социальной помощи будет направлена на удовлетворение четырех социальных потребностей: материальная обеспеченность, здравоохранение, образование и жилищные условия. Новой концепцией предлагается перейти от текущей оценки социальной необеспеченности, основанной на необходимости потребления, к оценке на основе доходов или минимально гарантированного дохода. Была обсуждена разработанная для этой цели методология, был представлен анализ сценариев возможных воздействий и ожидаемых результатов новой системы. Было отмечено, что новый метод оценки социальной необеспеченности на основе доходов учитывает такие факторы, как занятость семьи и демографический потенциал, минимальная потребительская корзина, неформальная экономика и так далее.

Премьер-министр Пашинян поручил продолжить обсуждения и расширить рамки рабочей группы, чтобы обсудить также варианты обеспечения компонентов здравоохранения и образования.