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Карабах

В Тавуше вследствие стрельбы со стороны Азербайджана ранен армянский военнослужащий

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11 января, в районе 12:25, на боевых позициях, дислоцированных в направлении общины Беркабер Тавушской области Армении, от снайперского огня ВС Азербайджана ранение получил военнослужащий ВС Армении, рядовой Артур Славикович Арзуманян.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вся ответственность за дальнейшие действия ложится на азербайджанскую сторону», - отметил пресс-секретарь Минобороны Армении.

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