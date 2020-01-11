В Тавуше вследствие стрельбы со стороны Азербайджана ранен армянский военнослужащий

11 января, в районе 12:25, на боевых позициях, дислоцированных в направлении общины Беркабер Тавушской области Армении, от снайперского огня ВС Азербайджана ранение получил военнослужащий ВС Армении, рядовой Артур Славикович Арзуманян.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вся ответственность за дальнейшие действия ложится на азербайджанскую сторону», - отметил пресс-секретарь Минобороны Армении.