С 1 января пенсии в Армении повысятся в среднем на 10%

В Армении пенсии всех видов с 1 января наступающего года повысятся в среднем на 10%, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Правительство одобрило проект постановления правительства, представленный министром труда и социальных вопросов Заруи Батоян, о внесении изменений в постановления правительства от 2010-го и 2013 годов, касающиеся государственных пенсий и пособий.

«С 1 января 2020 года пенсии всех видов в Республике Армения повысятся в среднем на 10%. Вы здесь представили примерные таблицы, которые в свою очередь будут проиндексированы согласно персональным данным, в зависимости от стажа, работы и так далее», - сказал премьер-министр.

«Согласно программе правительства, размеры государственных пенсий будут периодически повышаться, обеспечивая прогрессивный рост размера средней пенсии по отношению к инфляции, - подчеркнула министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, а затем представила детали: - Размер основной пенсии, в том числе и для расчета размера военной пенсии, вместо 16 тыс. драмов составит 18 тыс. драмов, стоимость одного года трудового стажа за первые 10 лет вместо 800 драмов составит 950 драмов. Расчет одного года военной службы вместо 1500 драмов составит 1600 драмов, размер военной пенсии по инвалидности военнослужащего рядового состава обязательной военной службы в случае первой группы вместо 36 тыс. драмов составит 40 тыс. драмов, в случае второй группы вместо 26 тыс. драмов - 30 тыс. драмов, и в случае третьей группы вместо 25,5 тыс. драмов - 27 тыс. драмов. Размер военной пенсии по случаю потери кормильца или погибшего члена семьи военнослужащего обязательной срочной военной службы вместо 25,5 тыс. драмов составит 27 тыс. драмов. Для двухсторонних сирот размер пенсии составит 90 тыс. драмов вместо нынешних 80 тыс. драмов. Размер минимальной пенсии вместо сегодняшних 25,5 тыс. драмов составит 27 тыс. драмов».

В марте этого года власти повысили пенсии, установив минимальную пенсию в размере 25,5 тыс. драмов, и согласно этому изменению, с 1 января 2019 года пенсионеры в Армении стали получать как минимум такую сумму. До этого базовая пенсия составляла 16 тыс. драмов, и по статистике 18 тыс. человек получали меньше 25,5 тыс. драмов.

Таким образом, с 1 января следующего года минимальная пенсия станет еще выше – 27 тыс. драмов. «В решении правительства от 26 декабря 2013 года об установлении размеров пособий по старости, инвалидности, пособий по случаю потери кормильца и пособий на погребение предлагается вместо 25,5 тыс. драмов установить размер пособий на уровне 26,5 тыс. драмов, а для детей-сирот - 90 тыс. драмов вместо 80 тыс. драмов», - представила Батоян.

Однако заседание правительства сегодня началось с обнародования показателя экономической активности за ноябрь. Премьер-министр назвал его «рекордным» для 2019 года. По данным Статистического комитета, в ноябре этого года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, показатель экономической активности составил 10,1%. «Очень важно, чтобы мы имеем рост экспорта товаров на 25,7%, торговый оборот вырос на 11,9%, объем услуг - на 11,6%, строительство - на 4,8%, и это были ноябрьские показатели. По итогам 11 месяцев показатель экономической активности составляет 7,5%», - сообщил Никол Пашинян.

Министр экономики Тигран Хачатрян сказал, что с учетом этих цифр Армения завершит год с экономическим ростом на уровне 7,5%.

Премьер-министр связал рост собираемости налоговых поступлений в госбюджет с экономической активностью.

По словам председателя Комитета госдоходов Давида Ананяна, 2019 год Государственное казначейство Армении завершит с превышением показателя собранных налогов и сборов примерно на 61 млрд драмов по сравнению с показателем, предусмотренным госбюджетом этого года.