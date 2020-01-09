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Политика

Увольнение Владимира Карапетяна дало повод для противоречивых комментариев

Владимир Карапетян

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Владимир Карапетян больше не является пресс-секретарем премьер-министра. Решение Никола Пашиняна об освобождении Карапетяна от занимаемой должности датируется вчерашним числом.

Сам Карапетян сообщил об этом сегодня утром, разместив в Facebook следующую запись: «С сегодняшнего дня я больше не выполняю обязанности пресс-секретаря премьер-министра. Этот год работы в канцелярии премьер-министра Пашиняна стал отличным опытом. Как я и обещал до своего назначения, я делал свою работу с удовольствием и самоотдачей».

Карапетян заключил запись словами благодарности. О причинах увольнения в ней нет ни слова. В беседе с Радио Азатутюн Владимир Карапетян также отказался давать дополнительные комментарии.

В правительстве также были немногословны относительно того, по чьей инициативе произошло увольнение - премьер-министра или самого Карапетяна, и были ли у премьера претензии к работе последнего. На все вопросы, в том числе и на вопрос о причинах увольнения, исполняющий обязанности начальника управления информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армен Хачатрян отвечал лишь фразой: «Без комментариев».

На вопрос, кто заменит Карапетяна на посту пресс-секретаря, Хачатрян ответил, что не располагает такой информацией, если будет кандидат, будет и соответствующее решение премьер-министра о назначении на должность.

Руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян считает важным, чтобы за каждым увольнением следовало обоснование. «Чтобы говорилось, что в такой-то части были успехи, в такой-то части были недостатки, упущения, и отставка была бы обоснованна. Потому что это также должно быть определенным уроком для следующего назначенного чиновника, который должен понять, в чем заключались недостатки, чтобы это улучшить, в каком направлении нужно больше работать. Так что, практику «я не комментирую» следует исключить», - сказала она.

Владимир Карапетян был вторым пресс-секретарем премьер-министра Никола Пашиняна. Он занимал эту должность с 29 января прошлого года. Его предшественник, ныне депутат правящей парламентской фракции Арман Егоян, находился на этой должности около полугода.

Карапетян был членом правления возглавляемого первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном «Армянского национального конгресса» (АНК). До работы в команде Пашиняна он занимал должность ьпредседателя комиссии по внешним отношениям партии. В 2006-2008 годах, когда должность министра иностранных дел занимал Вардан Осканян, Карапетян был пресс-секретарем МИД и был уволен с этой должности в конце февраля 2008 года за присоединение к заявлению группы дипломатов в связи с поствыборными событиями.

Нынешнее увольнение Карапетяна дало повод для противоречивых комментариев. Есть и те, кто напоминают об упущениях, и те, кто ценят проделанную им работу.

К примеру, политический комментатор «Сивилнет» Татул Акопян выразил свое сожаление в Facebook следующим образом: НЕБЛАГОДАРНОЕ РЕШЕНИЕ. Он считает Карапетяна «человеком, преданным делу и имеющим свой почерк». «Он работал с Николом, принимая на себя много ударов», - написал Акопян.

А руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян дала работе Карапетяна удовлетворительную оценку. В течение прошедшего года они направили в аппарат премьер-министра 20 запросов, и только в двух случаях получили неполные или запоздалые ответы.

Несмотря на все это, Дойдоян подчеркивает: «В формальном плане они обеспечили процесс дачи хода запросам на получение информации. Однако, с другой стороны, я считаю, что это тот минимум, который должен делать пресс-секретарь или пресс-служба аппарата премьер-министра. Нужно сделать несколько шагов вперед, особенно в этом году. Следующий пресс-секретарь, кем бы он ни был, должен поставить перед собой в качестве задачи номер один переход от пассивной позиции к более активной работе, не дожидаться того, когда СМИ или общественные организации НПО зададут вопросы, а по собственной инициативе публиковать информацию по тем или иным важным вопросам, представляющим общественный интерес. При этом, эта информация не должна быть краткой, отрывочной. Речь идет о предоставлении общественности всеобъемлющей, полной официальной информации».

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