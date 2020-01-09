Владимир Карапетян освобожден от должности пресс-секретаря премьер-министра

Владимир Карапетян с сегодняшнего дня не является пресс-секретарем премьер-министра Армении.
«С сегодняшнего дня я больше не выполняю обязанности пресс-секретаря премьер-министра. Этот год работы в канцелярии премьер-министра Пашиняна стал отличным опытом. Как я и обещал до своего назначения, я делал свою работу с удовольствием и самоотдачей. Спасибо», - написал Карапетян на своей странице в Facebook.
Премьер-министр Никол Пашинян подписал решение об освобождении Владимира Карапетяна от должности пресс-секретаря накануне. Решение опубликовано на правительственном веб-сайте e-gov.am.
Причины не указаны ни в посте Карапетяна, ни в решении премьер-министра.
Владимир Карапетян был назначен пресс-секретарем главы правительства в конце января 2019 года.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии