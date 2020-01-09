Премьер: Правительство не будет преодолевать бедность лежащего на диване человека

2020 год должен стать периодом решения стратегических задач, сегодня на первом в новом году заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что 2019 год был действительно успешным, в 2018-2019 годах, по сути, удалось решить все краткосрочные задачи повестки.

«Я думаю, что и 2020 год мы начали достаточно хорошо, и та новая или обновленная концепция, которую мы предложили гражданам РА, и не только гражданам РА, по сути, оправдала себя. В новогодние дни, вплоть до сих пор, туристы видны и на улицах Еревана и по всей Республике Армения. Конечно, цифры пока не обобщены, но как минимум визуальная картина именно такова. И нужно констатировать, что в этом совершенно не второстепенное значение имели те решения, которые мы приняли в связи с новогодними праздниками на Площади Республики. И я думаю, что с учетом опыта 2018-2019 годов и того, что для нас, по сути, закончились цейтноты, планирование новогодних мероприятий следующего года нужно начать именно с сегодняшнего дня», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также сообщил, что в этом году планируется провести фестиваль ярхушты (армянский народный боевой танец).

Пашинян затронул также вопросы развития туризма в стране, отметив, что 2020 год в туристическом плане будет лучшим, для этого есть все предпосылки.

«Вскоре начнутся рейсы бюджетных авиакомпаний в Армению, уже на следующей неделе компания Ryanair осуществит свой первый рейс, и этот процесс продолжается. В международной прессе, в самых авторитетных СМИ появляется информация, которая рекомендует своим читателям, аудитории выбрать Армению в качестве основного туристического направления в 2020 году. Все это очень хорошо, но я хочу подчеркнуть, что нам в этой сфере многое нужно сделать, в частности, в плане решения вопроса повышения уровня обслуживания и качества обслуживания в нашей стране», - сказал Пашинян, добавив, что нужно разработать программы по внедрению определенной культуры общения во всех звеньях, связанных с туристами, и превращению ее в обычное явление.

Премьер также отметил, что уже по двум направлениям будут осуществляться полеты в Гюмри. «Также нужно очень серьезно подумать о цивилизованной перевозке туристов с территории аэропорта в другие места и в Ереване. И вообще в аэропортах Армении, к сожалению, все еще можно наблюдать картину, когда люди, выходящие с пункта паспортного и таможенного контроля, подвергаются «групповым нападениям» со стороны предлагающих различные услуги», - сказал он.

Глава правительства поручил руководителям соответствующих ведомств предпринять шаги для решения перечисленных задач.

В этом контексте Никол Пашинян коснулся также проблемы санузлов на разных объектах республики.

«У нас можно встретить пятиэтажные рестораны, где стулья позолочены, но санузел как после катастрофы. Люди вкладывают 100 тысяч долларов в какое-то здание и при этом жалеют потратить лишние 200 долларов на нормальный санузел, и не только с точки зрения чистоты, но и с точки зрения градостроительства. Кстати, и здесь мы должны иметь стандарты. То есть, мы должны четко сказать людям: нельзя строить ресторан стоимостью 500 тысяч долларов и при этом жалеть потратить лишние 50 долларов на санузел. Это действительно цивилизационная проблема. Это не только санитарный вопрос, но и вопрос градостроительных норм», - сказал премьер.

Обращаясь к мерам по изменению жизни людей, повышению благосостояния и преодолению бедности, премьер-министр отметил: «Правительство не будет преодолевать бедность лежащего на диване человека, этот человек как минимум должен взять протянутую правительством руку и помочь правительству оказать ему помощь, как минимум он должен встать с дивана. В долгосрочной перспективе формула хорошей жизни – это образование, поскольку невозможно без образования, навыков жить хорошо и пользоваться этими возможностями. Хочу еще раз подчеркнуть, что, говоря «образование», я имею в виду не только начальное образование или поствузовское образование, но и ежедневное образование, потому что человек в течение всей жизни находится в образовательном процессе. Человека, который на какое-то время выпадает из образовательного процесса, ждет неудача».