Глава МЧС: Людей из Dalma Mall эвакуировали, но никаких оснований ожидать землетрясения нет

Сегодня в районе 20:00 из торгового центра Dalma Mall в Ереване в службу 911 поступил сигнал о том, что там якобы ощущаются толчки. Об этом Радио Азатутюн сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

«Наши сейсмические станции ничего не зафиксировали, и информации о землетрясении нет. Людям сказали, что такое якобы было. Сейчас наши сотрудники находятся на месте. В настоящее время толчков нет, но толчков как таковых и не было, наблюдалось некое движение, скажем, некое небольшое движение коробки из-под парфюмерии в одном ряду магазина», - пояснил министр.

Он также сообщил, что сотрудники МЧС находятся на месте, где изучат и выяснят, о чем идет речь. «Людей просто эвакуировали во избежание каких-либо происшествий. Наши люди сейчас работают на месте. Информация о землетрясении не соответствует действительности, нет причин для беспокойства».

Отметим, что ранее в средствах массовой информации сообщалось, что из-за сигнала о возможном землетрясении из торгового центра Dalma Mall производится эвакуация.