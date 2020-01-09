Секретарь Совбеза: Ситуация вокруг Ирана идет к деэскалации

В Ереване считают, что ситуация, сложившаяся в результате обострения американо-иранских отношений, идет к деэскалации, однако государственные органы Армении проделали масштабную работу по подготовке к наихудшему сценарию. Об этом сегодня после заседания правительства сообщил журналистам секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

«По нашим оценкам, в целом [ситуация] больше идет к деэскалации. Мы надеемся, что в ближайшие дни будет общее спокойствие, конечно, мы всегда готовимся к худшему. В целом, могу сказать, что мы проделали очень масштабную работу и во время сирийского кризиса, и во время иранского. Можно сказать, что наши институциональные возможности увеличились, мы смогли разработать и план эвакуации, и план реагирования на кризис, что, я думаю, является очень важным прогрессом для нашей системы управления. В некотором смысле, после этих двух кризисов наши институциональные возможности были усилены, и мы более четко знаем, что будем делать. В этом плане мы регулярно повышаем сопротивляемость нашей системы управления и ожидаем, что в целом в ближайшем будущем будет больше стабильности», - заявил он.

После вчерашнего ракетного удара Ирана по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска западной коалиции, вчера утром у премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание с участием большинства членов Совета безопасности. После совещания Пашинян сделал запись в Facebook, отметив, что развитие ситуации в регионе вызывает беспокойство и Армения не будет втянута в антииранские или антиамериканские действия, а также призвал «дружественные Иран и США немедленно начать переговоры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации».

Мы поинтересовались у секретаря Совбеза, может ли Ереван выступить посредником в нормализации отношений между США и Ираном, учитывая хорошие отношения Армении с этими двумя странами, либо стать тем местом, где могут быть проведены переговоры, на что он ответил: «Подобный вариант пока не обсуждался. Конечно, у нас есть желание, чтобы конфликт был урегулирован как можно скорее, и мы больше видим свою роль в продолжении диалога с обеими сторонами, и если в этом будет необходимость, мы готовы к любому варианту, чтобы помочь максимальному смягчению конфликта».

Армяно-иранская граница является одной из двух открытых границ Армении, и торговля с Ираном составляет ощутимую часть внешней торговли Армении. Согласно последним данным Статистического комитета, торговля между Арменией и Ираном за первые 10 месяцев прошлого года составила 326,8 млн долларов, и по этому показателю Исламская Республика является 5-м крупнейшим государством-партнером Еревана.

Журналисты сегодня спросили секретаря Совбеза, может ли рост нестабильности вокруг Ирана негативно повлиять на экономику Армении.

«С точки зрения экономической безопасности на данный момент у нас нет таких проблем. Мы обсудили все варианты - от продовольственной безопасности до безопасности работы важных инфраструктур. Мы уже нашли решения для всех альтернативных путей. На случай кризиса у нас есть дорожная карта замены товаров. И в этом смысле могу сказать, что мы готовы во всех отношениях, конечно, если не будет форс-мажорных ситуаций. Мы в данный момент больше ожидаем, что в целом будет спокойно. В плане экономики зарегистрированные нами в 2019 году результаты вселяют в нас уверенность, и мы ожидаем больше стабильности, не только стабильности, но и большего развития. В этом отношении могу сказать, что в целом ожидания положительные», - заключил Армен Григорян.