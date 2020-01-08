На совещании у премьер-министра обсуждены развития в регионе

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены последние развития в регионе.

«Недавно завершилось созванное у меня совещание, на котором мы обсудили происходящие в регионе развития и ход выполнения поручений, данных мною еще в пятницу», - на своей странице в Facebook написал премьер-министр.

«Развитие ситуации в регионе вызывает беспокойство. Наша позиция остается прежней: Армения не будет вовлечена в антииранские действия, Армения не будет вовлечена в антиамериканские действия, и наша надежда и призыв к дружественным нам Ирану и США - немедленно предпринять переговоры, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации», - подчеркнул Пашинян.

Минувшей ночью Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции, ведущие операции против террористической группировки «ИГ». Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по базам в Асаде и Ирбиле. Корпус стражей исламской революции назвал этот обстрел началом «жестокой мести» за смерть иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского воздушного удара.