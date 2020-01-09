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Экономика

Прогнозы экономического роста Армении в отличие от соседних стран стабильны – ВБ

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Согласно отчету Всемирного банка (ВБ) по глобальным экономическим перспективам за январь 2020 года, несмотря на то, что темпы экономического роста на Южном Кавказе имеют тенденцию к снижению, прогнозы роста в Армении носят стабильный характер в отличие от соседних стран.

В частности, рост в 2020 году прогнозируется на уровне 5,1%, в 2021 и 2022 годах – на уровне 5,2%, говорится в сообщении, размещенном на странице армянского офиса Всемирного банка в Facebook.

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