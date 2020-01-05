Армянский премьер призвал президентов Ирана и США к миру и мудрости

5 января премьер-министр Армении Никол Пашинян в компании друзей и альпинистов совершил восхождение к вершине горы Артаниш, посвятив свой поход установлению мира и стабильности в регионе.

Пашинян призвал президентов Ирана и США воздержаться от шагов, которые могут ухудшить и без того обострившуюся ситуацию в регионе, призвав их к миру и мудрости.

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после того, как в результате авиаудара, нанесенного силами США в Ираке, в новь на 3 января в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Как заявил президент США Дональд Трамп, Сулеймани «готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его на месте преступления и ликвидировали».

Между тем, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пригрозил США жестким ответным ударом.

Во время восхождения на вершину горы Артаниш в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян поприветствовал президента Ирана Хасана Роухани и президента США Дональда Трампа, отметив: «Я уверен, что оба лидера окажутся мудрыми в этой ситуации и не позволят, чтобы ситуация усугубилась».

«Иран является дружественной для нас страной, и США являются дружественной для нас страной, и в этой ситуации, конечно, мы не можем участвовать в антииранских действиях, мы также не можем участвовать в антиамериканских действиях. И наш посыл заключается в том, чтобы наши партнеры в Иране и Соединенных Штатах воздерживались от шагов, которые ухудшат и без того напряженную ситуацию в нашем регионе и в международных отношениях», - заявил глава армянского правительства.

Ранее на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал лживой распространяемую информацию о том, что он якобы поздравил президента США Дональда Трампа с «успешной» антииранской операцией.

«Фейковая армяноязычная интернет-страница распространяет лживую новость о том, что я поздравил президента США Дональда Трампа с организацией «успешной» антииранской операции. Эта информация быстро появляется в азербайджанской прессе и становится трендом дня. Из азербайджанской прессы она попадает в иранские СМИ и становится источником антиармянского вдохновения для некоторых сил», - написал Пашинян.

При этом премьер-министр Армении добавил: «Это тот случай, когда фальшивая «свобода слова» создала угрозу для национальной безопасности страны. Авторы этой информации и ее мотивы должны быть установлены».

Ранее 5 января по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Ирана, Зограбом Мнацаканяном и Джавадом Зарифом.

Как сообщает официальный сайт МИД Армении, министры иностранных дел обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, вследствие недавних инцидентов в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам.

Министр иностранных дел Мнацаканян от имени правительства Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи со смертью высокопоставленного иранского чиновника. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность предотвращения дальнейшей напряженности и разрядки ситуации мирными средствами.

Глава МИД Армении подчеркнул готовность Армении продолжать тесное сотрудничество со всеми своими партнерами в направлении региональной стабильности и безопасности, говорится в сообщении.