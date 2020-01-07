В Тавуше армянская сторона открыла предупредительный огонь: азербайджанская сторона сообщает о гибели солдата

На Тавушском участке армяно-азербайджанской границы азербайджанская сторона пыталась проводить на передовой инженерные работы. Армянская сторона открыла предупредительный огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Азербайджанские СМИ, в свою очередь, сообщают, что Вооруженные силы Армении «нарушили режим прекращения огня, в результате чего был убит азербайджанский военнослужащий».