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Карабах

В Тавуше армянская сторона открыла предупредительный огонь: азербайджанская сторона сообщает о гибели солдата

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На Тавушском участке армяно-азербайджанской границы азербайджанская сторона пыталась проводить на передовой инженерные работы. Армянская сторона открыла предупредительный огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Азербайджанские СМИ, в свою очередь, сообщают, что Вооруженные силы Армении «нарушили режим прекращения огня, в результате чего был убит азербайджанский военнослужащий».

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