Авиакомпания Ryanair начала продажу билетов на два новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники

Авиакомпания Ryanair 3 января начала продажу билетов еще на два новых рейса – Гюмри-Афины и Ереван-Салоники, до 5 января предоставляя скидки на билеты.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.
Ревазян также отметила, что если до внесения поправок в Закон о «воздушных пошлинах» в Европу обслуживалось семь направлений, а именно: аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, Лион, Вену, Варшаву, Афины, Бухарест, Брюссель, то после законодательных изменений уже объявлены или поданы заявки на новые рейсы следующими авиакомпаниями:
Аэропорт Орли в Париже, Transavia
Вена, Wizz Air
Вильнюс, Wizz Air
Берлин, Ryanair
Меминген (из Гюмри), Ryanair
Рим, Ryanair
Милан, Ryanair
Афины (из Гюмри), Ryanair
Салоники, Ryanair
Рига, Air Baltic.
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