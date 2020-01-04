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Экономика

Авиакомпания Ryanair начала продажу билетов на два новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники

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Авиакомпания Ryanair 3 января начала продажу билетов еще на два новых рейса – Гюмри-Афины и Ереван-Салоники, до 5 января предоставляя скидки на билеты.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

Ревазян также отметила, что если до внесения поправок в Закон о «воздушных пошлинах» в Европу обслуживалось семь направлений, а именно: аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, Лион, Вену, Варшаву, Афины, Бухарест, Брюссель, то после законодательных изменений уже объявлены или поданы заявки на новые рейсы следующими авиакомпаниями:

Аэропорт Орли в Париже, Transavia

Вена, Wizz Air

Вильнюс, Wizz Air

Берлин, Ryanair

Меминген (из Гюмри), Ryanair

Рим, Ryanair

Милан, Ryanair

Афины (из Гюмри), Ryanair

Салоники, Ryanair

Рига, Air Baltic.

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