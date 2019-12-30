МИД Армении: Тезисы Азербайджана не способствуют мирному процессу

Азербайджанская сторона пытается компенсировать несостоятельность своих аргументов постоянным повторением одних и тех же тезисов, ведущих к тупиковой ситуации, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

В своем сегодняшнем интервью Мамедъяров коснулся нагорно-карабахского конфликта, отметив, что отсутствие прогресса в мирном процессе обусловлено противоречивыми заявлениями Армении.

«Эти тезисы могут иметь определенную ценность во внутриполитической среде Азербайджана, учитывая перестановки и предстоящие парламентские выборы в стране, но они никоим образом не способствуют мирному процессу и поэтому не представляют никакой ценности», - отмечается в официальном ответе, опубликованном на сайте МИД.

Министр иностранных дел Азербайджана также затронул вопрос Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, осужденных в Нагорном Карабахе, отметив, что посещение могилы родных не может считаться преступлением.

Давая комментарий в связи с этим, Анна Нагдалян отметила: «К сожалению, убийство 16-летнего Смбата Цаканяна оправдывается на уровне министра иностранных дел Азербайджана. Это выявляет настоящее отношение азербайджанских властей к людям, проживающим в зоне конфликта. Я хотела бы снова напомнить, что президент Азербайджана сравнил убийц несовершеннолетнего с Рамилем Сафаровым. Мы считаем, что этим сравнением все сказано».