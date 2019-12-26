У Армении на данный момент имеется 80 договоров о закупке вооружений – глава Генштаба ВС

Азербайджан вместе с Турцией прилагает большие усилия для усиления общевойсковой армии в Нахичеване, противник накопил на территории Нахичевана такое вооружение, какого никогда ранее не было. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

Однако, по его словам, армянская сторона предпринимает шаги по предотвращению превосходства противника в плане вооружений.

«В направлении Нахичевана мы имели некоторое увеличение вооружения, военной техники, увеличение возможностей огневого маневрирования действующих подразделений. Это позволяет нам в целом говорить о том, что в этом направлении у нас не было ухудшения в системе боевых опорных пунктов, хочу это официально подчеркнуть. У нас было некоторое улучшение, которое носило тактический характер», - сказал он.

Еще в прошлом году Министерство обороны Азербайджана опубликовало примерно 30-минутное видео, в котором утверждалось, что Азербайджан захватил около 11 тыс. гектаров армянской территории, разместил там новые позиции и построил 50-километровую дорогу. Однако позже армянская сторона ответила, что продвижение Азербайджана имело место исключительно на его собственной территории.

По словам Артака Давтяна, у армянской стороны на 30-40% больше господствующих высот на нахичеванском участке.

«Спекуляции конкретно в нахичеванском направлении бывают периодически, было довольно много комментариев по части прежних случаев, если помните, мы также организовали визиты журналистов на место, чтобы они могли заснять, увидеть ситуацию. На данный момент существенных изменений нет, у нас были некоторые изменения в последние 2-3 месяца с точки зрения улучшения наших позиций, но в целом они носят локальный характер», - заявил он.

Начальник Генштаба ВС считает 2019 год годом достижений для Вооруженных сил, в первую очередь, указывая на проведенные в прошедшем году учения, которые, которые, по данным Министерства обороны, были беспрецедентными по своему масштабу. Год также был успешным с точки зрения увеличения вооружений. В настоящее время, по словам Артака Давтяна, у Армении имеется 80 договоров на закупку вооружений краткосрочного и долгосрочного характера. Часть из них были заключены еще при прежних властях.

«Приведу один показатель, договор о Су-30 был заключен после революции действующими властями, если говорить о крупных договорах. Есть некоторые вещи по долгосрочным контрактам, которые также выполняются, но в основном контракты, которые мы сейчас реализуем, были заключены в течение последних полутора лет», - сказал он.

По словам Артака Давтяна, Армения увеличивает военный бюджет.

Кстати, глава Генштаба ВС сообщил, что число случаев смерти и несчастных случаев в вооруженных силах уменьшилось на 20%.