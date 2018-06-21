Продвижение азербайджанских ВС имело место, но не в ущерб армянским позициям - пресс-секретарь Минобороны

Министерство обороны Армении называет абсолютной дезинформацией утверждения Азербайджана о том, что на Нахичеванском участке азербайджанские ВС захватили около 11 тысяч гектаров армянской территории. Пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян не скрывает: вооруженные силы Азербайджана на этом участке продвинулись вперед, однако заверяет, что они сделали это исключительно на своих территориях.

В 30-минутном видео, распространенном вчера Министерством обороны Азербайджана, утверждается, что азербайджанская армия, перейдя в наступление, захватила село Гуннут, ряд важных высот и позиций, откуда невооруженным глазом просматривается армянское село Арени с его инфраструктурами. Согласно видео, азербайджанские ВС построили новые дороги общей протяженностью 50 км, ведущие к вновь захваченным позициям.

На видеозаписи азербайджанские журналисты, демонстрируя местность, также утверждают, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль более 11 тысяч гектаров территории, с которых под прямым прицелом держатся не только несколько армянских сел, но и дорога стратегического значения Ереван-Ехегнадзор-Горис-Степанакерт, поэтому азербайджанские ВС с легкостью могут поразить любую цель.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заверяет: в приграничных селах нет паники, о ситуации министерство периодически докладывает премьер-министру.

В последнее время зафиксированы скопления и продвижения азербайджанских ВС также вблизи карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. Параллельно с этим в Баку стали вновь звучать милитаристские заявления. Вчера министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в беседе с журналистами прямо заявил, что Азербайджанские вооруженные силы готовятся к войне.

По словам представителя администрации президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, продвижение противника полностью контролируется Армией обороны.

По утверждению официального Степанакерта, заявление министра обороны Азербайджана о подготовке к войне является «моральным ударом» по Минской группе ОБСЕ и «международное сообщество должно дать на него очень жесткий ответ».