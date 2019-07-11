Повышение пенсий на 10% нельзя назвать негативным, но это не революционный шаг - депутат

С 1 января 2020 года пенсии в Армении повысятся на 10%. С этой новости премьер-министр Никол Пашинян начал сегодня заседание правительства.

Этот шаг правительства, пообещавшего экономическую революцию, не назовешь негативным, но он и не революционный, отметил депутат фракции «Процветающая Армения», экономист Микаэл Мелкумян.

«Повышение на 10%, если средняя пенсия составляют 40-41 тысячу, значит, что это 44–45 тысяч, скажу условно, если не выше. Конечно, мы не можем сказать, что это негативный шаг, но и не можем сказать, что это отличный шаг, потому что эти 4-5 тысяч в условиях инфляции..., мы должны показать, что шаг за шагом снова повышаем», - отметил Мелкумян.

В последние 5 лет была зафиксирована высокая инфляция, пенсии и зарплаты не повышались, напоминает депутат. Повышая на 10% пенсии и зарплаты в некоторых сферах, правительство пытается сбалансировать революционные ожидания и общественные настроения. Но важна непрерывность повышения пенсий и зарплат.

«За последние пять лет мы имеем реальную инфляцию на уровне 42-43%. Теперь если мы позволим этой инфляции продолжаться, потому что результат инфляции также увеличивает поступления в бюджет, а, скажем, пенсии, зарплаты вообще не повысятся, выходит, что уровень бедности растет. А правительство думает: если позволить инфляции расти, сегодня минимальная прожиточная корзина составляет 63 тыс. 500 драмов, что я оспариваю, если позволить инфляции постоянно расти, а зарплата повышаться не будет, уровень бедности повысится, в результате мы скажем, что это минус. Но пусть теперь скажут, какой уровень безработицы, не снизился до 20%? Какой уровень бедности, снизился или нет? Тогда и другое скажем, это означает, что инфляция гораздо выше, чем эти повышения», - подчеркнул Мелкумян.

Для оживления экономики обещания инвестиций и создания рабочих мест должны быть воплощены в жизнь. О программах Мелкумян слышал, о конкретных инвестициях - нет.

«Действительно, если мы скажем, что системная коррупция и искусственные монополии были искоренены, но посмотрите, я соглашусь с этим, но позитивные последствия этого должны быть материальными, реальными, измеримыми в числовом выражении. Например, сегодня кто-либо может сказать, сколько инвестиций пришло или какая часть экономического роста образовалась в результате отсутствия системной коррупции или искусственных монополий? Мы не можем это оценить», - подчеркнул депутат от ППА.

Новость о повышении пенсий воодушевила не всех пенсионеров. Шаг вселяет надежду, но размер повышения не соответствует инфляции, в беседе с Радио Азатутюн сетовали граждане. У них есть опасение, что параллельно с повышением пенсий произойдет и повышение цен.