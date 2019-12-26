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Общество

Обеспечение прозрачности СМИ является «актуальным»

Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян (архив)

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Во время организованного вчера вечером предновогоднего приема для представителей средств массовой информации премьер-министр Никол Пашинян отметил, что после бархатной революции 2018 года пресса в Армении более свободна, чем когда-либо, а также осудил нападения на СМИ и выразил уверенность, что правоохранительные органы должным образом расследуют подобные случаи. Вместе с тем, Пашинян подчеркнул важность прозрачности деятельности СМИ.

«Когда мы придаем важность прозрачности властей, и инструментом, обеспечивающим эту прозрачность, являются СМИ, возникает вопрос: не логично ли, чтобы общество таким же образом ожидало прозрачности и от самих СМИ? Думаю, что это такое же легитимное ожидание, как и ожидание прозрачности от правительства, власти, высокопоставленных чиновников. И я также и в этом вопросе приглашаю СМИ к сотрудничеству, поиску и нахождению решений» - отметил премьер.

Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян в беседе с Радио Азатутюн счел актуальным обеспечение прозрачности СМИ, чтобы общественность могла иметь четкое представление о том, кто стоит за данным СМИ.

«Давно пора осуществить также законодательные изменения. Дело в том, что и в постреволюционный период еще больше обострился тот процесс, который мы называем поляризацией СМИ, то есть, разделение СМИ на разные лагери, политические и экономические, привело к тому, что подавляющее большинство СМИ обслуживают, прежде всего, интересы своих владельцев или политических спонсоров, а общественный интерес либо игнорируется, либо вытесняется на задний план», - подчеркнул Меликян.

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