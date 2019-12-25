Премьер-министр исключил, что нападения на СМИ направляются властью

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня по случаю предстоящего Нового года и Святого Рождества провел прием для представителей СМИ, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр поздравил представителей СМИ с праздниками, пожелал им здоровья, счастья и успехов.

«После произошедшей в 2018 году ненасильственной, бархатной, народной революции я несколько раз заявлял, что в Республике Армения пресса после революции более свободна, чем когда-либо. Конечно, с тех пор были случаи, когда это заявление ставилось под сомнение. И после этого по инициативе Владимира Карапетяна была внедрена такая практика: когда мы возвращаемся из зарубежных визитов, на обратном пути обязательно приглашаем сопровождающих делегацию журналистов, и я всегда начинаю разговор с вопроса: ограничивается ли свобода журналистов и СМИ в Армении каким-либо образом? Я рад констатировать, что пока не получал информации, противоречащей моему заявлению», - сказал он, в то же время, отметив, что, конечно, есть некоторые проблемы.

«Часто поднимается вопрос о том, что жертвами ненависти в социальных сетях становятся СМИ и журналисты, это, конечно, серьезная проблема. Но хочу сказать, что в этом плане правительство и я лично находимся в точно такой же ситуации, что и СМИ. И, конечно, я согласен и готов сообща заниматься этим вопросом», - заметил Пашинян.

Премьер-министр также обратился к происходящим случаям нападения на СМИ или препятствования их деятельности: «К сожалению, были зафиксированы и такие случаи, ведется расследование, и я уверен, что все случаи будут должным образом расследованы. Могу сказать только одно: звучат мнения, что, возможно, подобные нападения или явления направляются, более того, организуются властями. Я могу сказать, что такого просто не может быть, такое в Армении изначально исключается, давайте это констатируем. Что касается взаимоотношений СМИ и правительства, честно говоря, СМИ создают множество проблем для правительства, однако в конечном счете, даже несмотря на фейковые новости, я очень доволен этим процессом. Почему? Потому что иногда эти фейковые новости дают возможность представителям правительства, власти говорить о вопросах, о которых в обычных условиях не было бы даже удобного случая упомянуть».

Никол Пашинян подчеркнул, что при всех ее известных и неизвестных недостатках и сложностях считает очень важной ту деятельность, которую сегодня в Армении осуществляют СМИ.

«Эта критика помогает нам стать лучше, корректнее, эффективнее. За эти полтора года могу сказать, что сам чувствую положительное влияние СМИ на свою деятельность. Хочу поблагодарить вас за эту деятельность. Но я также не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я думаю, что все нужно оставить так, как есть. Потому что когда мы придаем важность прозрачности властей, и инструментом, обеспечивающим эту прозрачность, являются СМИ, возникает вопрос: не логично ли, чтобы общество таким же образом ожидало прозрачности и от самих СМИ? Думаю, что это такое же легитимное ожидание, как и ожидание прозрачности от правительства, власти, высокопоставленных чиновников. И я также и в этом вопросе приглашаю СМИ к сотрудничеству, поиску и нахождению решений» - отметил премьер, пообещав, что в 2020 году в Армении будут гораздо более благоприятные условия для деятельности СМИ и в 2020 году СМИ в Армении будут более свободны, чем когда-либо, даже по сравнению с 2018-2019 годами.